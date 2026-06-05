Cruzeiro consulta Gabriel Pec, ex-Vasco, mas recua diante de pedida milionária

A diretoria do Cruzeiro continua se movimentando de forma intensa nos bastidores do mercado de transferências para qualificar o elenco para o segundo semestre da temporada de 2026. A cúpula mineira manifestou um forte interesse na contratação do atacante Gabriel Pec, jogador revelado nas categorias de base do Vasco e que atualmente defende as cores do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Contudo, os dirigentes da Raposa já enfrentam sérios obstáculos e enxergam uma negociação de extrema complexidade no cenário internacional.

O principal entrave para o avanço das conversas reside na esfera financeira. Durante os primeiros contatos realizados com o estafe do atleta de 26 anos, o clube da liga norte-americana sinalizou que só aceita liberar o jogador de forma imediata mediante o pagamento de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 55 milhões na cotação atual). Neste momento, os gestores do clube mineiro descartam totalmente o investimento desse montante e não realizarão uma proposta oficial nesses moldes.

O canal “Central da Toca” divulgou a informação sobre o interesse dos mineiros em primeira mão.

Time norte-americano blinda o atacante e rechaça desconto na pedida

O panorama de bastidores na Toca da Raposa não apresenta otimismo para uma reviravolta nos próximos dias. A diretoria do Cruzeiro não acredita em uma redução considerável do valor solicitado pelos norte-americanos, visto que o atacante figura como um dos principais destaques do elenco na América do Norte. O atleta possui um vínculo contratual longo, válido até o encerramento da temporada de 2028. Além disso, o jogador ostenta números expressivos no ano atual, acumulando 11 gols e quatro assistências em 20 partidas disputadas.

Gabriel Pec atua nos Estados Unidos desde o início de 2024. Cria de São Januário, o atacante viveu o seu ápice no futebol brasileiro em 2023, quando balançou as redes 14 vezes em 50 exibições. Logo em seguida, o clube carioca aceitou vender o ponta pelos mesmos 10 milhões de dólares (cerca de R$ 50 milhões na cotação da época).

Los Angeles Galaxy já recusou proposta do futebol europeu pelo atleta

A postura rígida do Los Angeles Galaxy no mercado de transferências reflete o histórico recente de negociações envolvendo o atleta brasileiro. Durante a temporada passada, a diretoria do clube da Califórnia recusou uma proposta oficial robusta enviada pelo Lyon, da França, que tentou comprar os direitos econômicos do atacante. Na ocasião, o clube europeu ofereceu cerca de 16 milhões de dólares (o equivalente a R$ 87,3 milhões), contudo os norte-americanos optaram por segurar o jogador.

Portanto, o Cruzeiro precisará avaliar outros nomes cadastrados no departamento de inteligência de mercado caso o time de Los Angeles mantenha a pedida financeira inflexível. A comissão técnica exige a chegada de um atacante de velocidade que atue pelos lados do campo para encorpar o time titular. Enquanto a janela de transferências do futebol brasileiro não abre oficialmente, a diretoria monitora as oportunidades na América do Sul, mas esbarra no forte poder financeiro dos clubes da liga norte-americana.

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