Haiti x Peru: onde assistir, escalações e arbitragem

Após atropelar a Nova Zelândia por 4 a 0, o Haiti volta a campo nesta sexta-feira para mais um amistoso. Desta vez, enfrentará o Peru (comandado por Mano Menezes) no Nu Stadium, em Miami, Estados Unidos, às 21h (de Brasília). Os haitianos estão muito confiantes após a goleada sobre os neozelandeses (que também estarão na Copa), embora três gols tenham saído no segundo tempo, quando muitos reservas entraram.

O Haiti está no Grupo C, o do Brasil. Estreia diante dos escoceses, dia 13 de junho. Depois enfrenta o Brasil (19) e encerra sua participação na fase de grupos contra Marrocos (24). Já o Peru não conseguiu classificação para a Copa e Mano Menezes, que assumiu após a eliminação, ainda busca sua primeira vitória no comando peruano.

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Onde assistir

O jogo entre Haiti e Peru terá transmissão do SporTV a partir das 21h (horário de Brasília).

Como chega o Haiti

Contra a Nova Zelândia, o técnico Sébastien Migné começou com força máxima e mudou todo o time durante o segundo tempo. E foi nessa etapa final que o Haiti deslanchou. Por isso não seria surpresa se ele mudasse a formação inicial do jogo passado. Mas dificilmente haveria mudanças na defesa, que se mostrou muito bem, com destaque para o goleiro Placide (que chegará ao seu jogo 80 pela equipe), além da defesa com Adé e Arcus. Bellegarde (do Wolverhampton) é uma das possibilidades de sair no banco e entrar no 11 inicial. Nazon (44 gols em 77 jogos pela seleção) e Isidor devem ser mantidos no comando do ataque.

Como chega o Peru

Mano Menezes segue fazendo testes para buscar a renovação de uma seleção que foi mal na luta por uma vaga na Copa. Para o jogo desta sexta-feira, ele não terá um dos principais jogadores, Valera, machucado. Assim, deve optar no ataque por Vélez e Vidales. O destaque da equipe é bem conhecido dos brasileiros: Carrillo, do Corinthians, titular do meio-campo.

HAITI X PERU

Amistoso internacional

Data e Horário: 5/6/2026, 21h (de Brasília)

Local: Nu Stadium, Miami(PAR)

HAITI: Placide; Experience, Adé,Arcus e Kevin-Duverne; Jean-Jacques, Dominque Simon e Casimir; Nazon,Isidor e Providence. Técnico: Sebástien Migné

PERU: Gallese; Sonne, Garcés, Alfonso Barco e López. Erik Noriega, Concha, Carrillo e Cabrera; Vélez e Vidalez. Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Cristian Garay (CHL)

Auxiliares: Alejandro Molina e Juan Serrano(CHL)

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