De virada e com gols contra bizarros, México goleia a Sérvia

No seu último teste antes da estreia na Copa, o México recebeu a Sérvia e goleou por 5 a 1, de virada, nesta quinta-feira (4/6). O jogo foi disputado no Estádio Nemesio Diez, em Toluca, diante de um excelente público. A torcida viu uma seleção que saiu atrás no placar, mas impôs seu jogo e construiu uma vitória que poderia ter sido ainda mais ampla, já que os goleiros sérvios, Stankovic e Ilic, fizeram boas defesas. No entanto, ambos também falharam nos dois gols contra bizarros sofridos pela equipe.
A Sérvia abriu o placar com Stanic. Ainda no primeiro tempo, porém, Vásquez e Bukinac, contra, viraram o jogo para os mexicanos. Na etapa final, Raúl Jiménez, Vidic (contra) e Chávez completaram a goleada.
Agora, o México concentra suas forças para a estreia na Copa do Mundo. A seleção faz o jogo de abertura do torneio contra a África do Sul, no Estádio Azteca, no dia 11. Depois, enfrenta a Coreia do Sul, em 18 de junho, e o Chile, em 24 de junho. Mas a Sérvia, que teve uma atuação muito fraca, não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo.
Primeiro tempo: Sérvia sai na frente, mas México vira
A Sérvia saiu na frente com um gol aos 18 minutos. O goleiro Stankovic iniciou a jogada pela esquerda e, após uma troca de passes, Stanic recebeu em um lance estranho. Houve um desencontro entre os dois zagueiros mexicanos e a bola se adiantou, deixando Stanic em boa condição para entrar livre na área e bater na saída de Raúl Rangel. O gol foi uma tremenda injustiça no placar, pois o México era bem superior e havia perdido pelo menos quatro chances claras, duas delas com o goleiro Stankovic fazendo grandes defesas.
Contudo, aos 33 minutos, a pressão mexicana surtiu efeito. Em um escanteio cobrado pela direita, Gutierrez recebeu a bola em jogada ensaiada e cruzou na área para a cabeçada certeira de Vásquez. O placar parecia que ficaria em 1 a 1 quando, aos 45 minutos, aconteceu um gol bizarro. O goleiro Stankovic saiu jogando com o lateral Bukinac. O defensor devolveu a bola para o goleiro, que se enrolou completamente e acabou deixando a bola entrar. Gol contra para lá de bizarro.
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Goleada mexicana
No segundo tempo, a Sérvia pouco fez e o México foi construindo a goleada com facilidade, mesmo com a grande quantidade de substituições realizadas durante a etapa final (nove pelo México e o time inteiro da Sérvia). Se o time titular sérvio já parecia frágil, o que dizer dos reservas? Assim, ficou fácil para o México chegar ao terceiro gol. Aos 12 minutos, Jiménez aproveitou o rebote de uma finalização de Huerta que havia acertado a trave e mandou para as redes.
Aos 27 minutos, saiu mais um gol contra bizarro. Vega cruzou da direita e Vidic tentou cortar, mas acabou desviando a bola para o próprio gol. Coitado de Ilic, o goleiro reserva que havia acabado de entrar em campo. Mas Ilic ainda sofreria mais um gol no fim da partida, em um belo chute de Chávez, fechando a goleada mexicana.
MÉXICO 5X1 SÉRVIA
Amistoso internacional
Data: 4/6/2026
Local: Nemesio Diez, Toluca (MEX)
Gols: Stanic, 18’/1ºT (0-1); Vasquez 33’/1ºT(1-1); Bukinac, contra, 45’/1ºT (2-1); Raul Jiménez, 12’/2ºT (3-1); Avdic, contra, 27’/2ºT (4-1); Chavez, 46’/2ºT (5-1)
MÉXICO: Raul Rangel; Jorge Sánchez, Cesar Montes (Reyes, 13’/2ºT), John Vásquez (Chavez, 28’/2ºT) e Gallardo (Romo, 28’/2ºT); Fidalgo (Mora, 13’/2ºT), Erik Lira (Edson Alvarez, Intervalo) e Brian Gutierrez (Guillermo Martínez, 13’/2ºT) ; Alvarado (Piñeda, 28’/2ºT), Raul Jiménez (Chavez, 13’/2ºT) e Quiñónez (Vega, 13’1/2ºT) . Técnico: Javier Aguirre
SÉRVIA: Filip Stankovic (Ilic, 16’/2ºT); Djurdjevic (Mimovic, 29’/2ºT), Eratovic (Milikic, 35’/2ºT), Nikola Simic (Petrovic,29’/2ºT) e Bukinac (Avdic, 16’/2ºT); Dragojevic (Petrovic, 16’/2ºT), Alex Stankovic (Kostov, 29’/2ºT) , Randjelovic (Birmncevic, Intervalo) e Stanic (Zukic, Intervalo); Lucic (Nedeljkovic, 35’/2ºT) e Stulic (Mihalo Ivanovic, Intervalo). Técnico: Veljko Paunovic
Árbitro: Cristian Garay (CHL)
Auxiliares: Alejandro Molina e Juan Serrano(CHL)
Cartões amarelos: Alvarado, Fidalgo (MEX);Dragojevic (SER)
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