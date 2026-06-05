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De virada e com gols contra bizarros, México goleia a Sérvia

TOLUCA, MEXICO - JUNE 04: Johan Vasquez of Mexico celebrates with teammate Julian Quiñones after scoring the team's first goal during the international friendly match between Mexico and Serbia at Nemesio Diez Stadium on June 04, 2026 in Toluca, Mexico. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)
TOLUCA, MEXICO - JUNE 04: Johan Vasquez of Mexico celebrates with teammate Julian Quiñones after scoring the team's first goal during the international friendly match between Mexico and Serbia at Nemesio Diez Stadium on June 04, 2026 in Toluca, Mexico. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images) -

No seu último teste antes da estreia na Copa, o México recebeu a Sérvia e goleou por 5 a 1, de virada, nesta quinta-feira (4/6). O jogo foi disputado no Estádio Nemesio Diez, em Toluca, diante de um excelente público. A torcida viu uma seleção que saiu atrás no placar, mas impôs seu jogo e construiu uma vitória que poderia ter sido ainda mais ampla, já que os goleiros sérvios, Stankovic e Ilic, fizeram boas defesas. No entanto, ambos também falharam nos dois gols contra bizarros sofridos pela equipe.

A Sérvia abriu o placar com Stanic. Ainda no primeiro tempo, porém, Vásquez e Bukinac, contra, viraram o jogo para os mexicanos. Na etapa final, Raúl Jiménez, Vidic (contra) e Chávez completaram a goleada.

Agora, o México concentra suas forças para a estreia na Copa do Mundo. A seleção faz o jogo de abertura do torneio contra a África do Sul, no Estádio Azteca, no dia 11. Depois, enfrenta a Coreia do Sul, em 18 de junho, e o Chile, em 24 de junho. Mas a Sérvia, que teve uma atuação muito fraca, não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo.

Primeiro tempo: Sérvia sai na frente, mas México vira

A Sérvia saiu na frente com um gol aos 18 minutos. O goleiro Stankovic iniciou a jogada pela esquerda e, após uma troca de passes, Stanic recebeu em um lance estranho. Houve um desencontro entre os dois zagueiros mexicanos e a bola se adiantou, deixando Stanic em boa condição para entrar livre na área e bater na saída de Raúl Rangel. O gol foi uma tremenda injustiça no placar, pois o México era bem superior e havia perdido pelo menos quatro chances claras, duas delas com o goleiro Stankovic fazendo grandes defesas.

Contudo, aos 33 minutos, a pressão mexicana surtiu efeito. Em um escanteio cobrado pela direita, Gutierrez recebeu a bola em jogada ensaiada e cruzou na área para a cabeçada certeira de Vásquez. O placar parecia que ficaria em 1 a 1 quando, aos 45 minutos, aconteceu um gol bizarro. O goleiro Stankovic saiu jogando com o lateral Bukinac. O defensor devolveu a bola para o goleiro, que se enrolou completamente e acabou deixando a bola entrar. Gol contra para lá de bizarro.

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Goleada mexicana

No segundo tempo, a Sérvia pouco fez e o México foi construindo a goleada com facilidade, mesmo com a grande quantidade de substituições realizadas durante a etapa final (nove pelo México e o time inteiro da Sérvia). Se o time titular sérvio já parecia frágil, o que dizer dos reservas? Assim, ficou fácil para o México chegar ao terceiro gol. Aos 12 minutos, Jiménez aproveitou o rebote de uma finalização de Huerta que havia acertado a trave e mandou para as redes.

Aos 27 minutos, saiu mais um gol contra bizarro. Vega cruzou da direita e Vidic tentou cortar, mas acabou desviando a bola para o próprio gol. Coitado de Ilic, o goleiro reserva que havia acabado de entrar em campo. Mas Ilic ainda sofreria mais um gol no fim da partida, em um belo chute de Chávez, fechando a goleada mexicana.

MÉXICO 5X1 SÉRVIA

Amistoso internacional
Data: 4/6/2026
Local: Nemesio Diez, Toluca (MEX)
Gols: Stanic, 18’/1ºT (0-1); Vasquez 33’/1ºT(1-1); Bukinac, contra, 45’/1ºT (2-1); Raul Jiménez, 12’/2ºT (3-1); Avdic, contra, 27’/2ºT (4-1); Chavez, 46’/2ºT (5-1)
MÉXICO: Raul Rangel; Jorge Sánchez, Cesar Montes (Reyes, 13’/2ºT), John Vásquez (Chavez, 28’/2ºT) e Gallardo (Romo, 28’/2ºT); Fidalgo (Mora, 13’/2ºT), Erik Lira (Edson Alvarez, Intervalo) e Brian Gutierrez (Guillermo Martínez, 13’/2ºT) ; Alvarado (Piñeda, 28’/2ºT), Raul Jiménez (Chavez, 13’/2ºT)  e Quiñónez (Vega, 13’1/2ºT) . Técnico: Javier Aguirre
SÉRVIA: Filip Stankovic (Ilic, 16’/2ºT); Djurdjevic (Mimovic, 29’/2ºT), Eratovic (Milikic, 35’/2ºT), Nikola Simic (Petrovic,29’/2ºT) e Bukinac (Avdic, 16’/2ºT); Dragojevic (Petrovic, 16’/2ºT), Alex Stankovic (Kostov, 29’/2ºT) , Randjelovic (Birmncevic, Intervalo) e Stanic (Zukic, Intervalo); Lucic  (Nedeljkovic, 35’/2ºT) e Stulic (Mihalo Ivanovic, Intervalo). Técnico: Veljko Paunovic
Árbitro: Cristian Garay (CHL)
Auxiliares: Alejandro Molina e Juan Serrano(CHL)
Cartões amarelos: Alvarado, Fidalgo (MEX);Dragojevic (SER)

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