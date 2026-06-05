Amizade entre Rayan, Endrick e Igor Thiago marca bastidores da Seleção nos EUA

A preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo tem revelado uma sintonia especial entre três dos jogadores mais jovens do elenco. Rayan, Endrick e Igor Thiago vêm construindo uma forte amizade nos bastidores da concentração em Nova Jersey e protagonizando diversos momentos de descontração durante os primeiros dias de trabalho nos Estados Unidos.

Desde a chegada da delegação ao país, o trio tem sido visto constantemente junto. A relação chamou atenção especialmente na última quarta-feira (3), durante a entrevista coletiva de Igor Thiago. Enquanto o atacante atendia os jornalistas, Rayan e Endrick acompanharam tudo da sala de imprensa.

Os dois participaram ativamente da coletiva. Endrick chegou a fazer uma pergunta ao companheiro, enquanto Rayan anotava as respostas em um papel de forma bem-humorada. As observações arrancaram risadas dos presentes e também do próprio Igor Thiago, que várias vezes olhou para os amigos durante a entrevista.

Brincadeiras tomam conta dos treinamentos

Nos treinos realizados no CT do New York Red Bulls, o trio também tem compartilhado momentos de descontração. Em uma das atividades, Endrick tentou colocar um pequeno plástico na camisa de Igor Thiago. O atacante percebeu a brincadeira rapidamente, retirou o objeto e o jogou para longe.

Em outro momento, durante o funcionamento dos irrigadores do gramado, Endrick aproveitou para molhar Rayan e Igor Thiago, aumentando ainda mais o clima leve na concentração brasileira.

As cenas se repetem diariamente. Durante o aquecimento de uma das atividades, por exemplo, Igor Thiago apareceu abraçando Rayan e puxando o companheiro para perto, em mais uma demonstração da amizade construída entre eles.

Entrosamento também aparece dentro de campo

A conexão entre os três jovens atacantes não tem aparecido apenas fora das quatro linhas. No amistoso contra o Panamá, disputado no Maracanã, Rayan, Endrick e Igor Thiago começaram a partida no banco de reservas, mas entraram juntos no segundo tempo.

Durante os 45 minutos finais, formaram o trio ofensivo da Seleção Brasileira. A participação foi positiva e terminou com dois gols: um de Rayan e outro de Igor Thiago.

Já no treinamento desta quinta-feira (4), Carlo Ancelotti voltou a observar parte dessa parceria em campo. Rayan e Igor Thiago atuaram juntos em uma das equipes montadas pelo treinador italiano, ao lado de Raphinha e Vinícius Júnior. Endrick, por sua vez, participou das atividades no time oposto.

Jovens ganham espaço com Ancelotti

Além da amizade, o trio também tenta aproveitar as oportunidades oferecidas pela comissão técnica. Igor Thiago chegou a aparecer entre os titulares em alguns testes realizados por Ancelotti, enquanto Rayan recebeu novas chances nas atividades táticas da semana.

Com a Copa do Mundo se aproximando, os três atacantes buscam espaço em um setor ofensivo repleto de opções. Enquanto isso, seguem fortalecendo uma parceria que já se tornou uma das marcas dos bastidores da Seleção Brasileira nos Estados Unidos.

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