Os Eleitos de Ancelotti: Wesley

Há poucos anos, Wesley era alvo frequente de críticas da torcida do Flamengo. Hoje, aos 22 anos, desembarca nos Estados Unidos como lateral-direito titular da Seleção Brasileira e um dos jogadores de confiança de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026.

A trajetória do jogador impressiona pela velocidade com que aconteceu. Em 2023, ainda buscava espaço no elenco profissional rubro-negro. Porém, já em 2025, consolidou-se como um dos principais laterais do futebol brasileiro, chamou a atenção do mercado europeu e estreou pela Seleção. Pouco depois, trocou o Flamengo pela Roma em uma negociação que pode chegar a 30 milhões de euros.

Na Itália, o crescimento continuou. Sob o comando de Gian Piero Gasperini, Wesley ampliou seu repertório tático, passou a atuar também pelo lado esquerdo e ganhou ainda mais importância dentro de campo. A adaptação foi rápida. Em sua primeira temporada europeia, tornou-se um dos jogadores mais utilizados da Roma e participou diretamente de gols, algo que reforçou sua candidatura à Copa do Mundo.

O desempenho fez Carlo Ancelotti apostar no jovem lateral como única opção de origem para o setor direito da defesa brasileira. Mas a confiança não surgiu por acaso. Além da velocidade e da força física, Wesley oferece versatilidade, característica cada vez mais valorizada no futebol moderno.

Sua convocação também representa um marco pessoal. Afinal, esta será a primeira Copa do Mundo da carreira do jogador revelado pelo Flamengo. Em menos de dois anos, ele saiu da condição de promessa para se tornar um dos rostos da nova geração da Seleção.

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Fala, Wesley

‘É minha primeira experiência em uma Copa, então estou quero que só aconteça coisas boas. Afinal, estou me preparando para isso, que não tenha nada de ruim e que eu possa fazer uma grande Copa”, frisou.”.

Raio-X

Nome: Wesley Vinícius Costa de Lima Ribeiro

Idade: 22 anos

Altura: 1,73m

Posição: Lateral-direito

Clube: Roma

Na Seleção Brasileira

Convocações: 4

Jogos: 7

Gols: –

Assistências: –

Nos clubes

Equipes: Flamengo (2021–2025) e Roma (desde 2025)

Títulos pelo Flamengo:

Copa Libertadores: 2022

Campeonato Brasileiro: 2025

Copa do Brasil: 2022 e 2024

Campeonato Carioca: 2024 e 2025

Supercopa do Brasil: 2025

Opinião do Leo*

“Versátil, agudo e válvula de escape que pode desafogar a Seleção Brasileira pelo lado direito. Testado como ponta pela direita, já atuou, pela Roma, no lado oposto e como meia. Soma um número de gols interessante para um lateral-direito (5), pois sobe com facilidade. Pode, também, ser o cara que vai cruzar a bola para o centroavante ou potencializar ainda mais o futebol de Vini Júnior. Tem capacidade para ser o titular inquestionável do setor no time de Ancelotti. Defensivamente, ainda melhorou o poder de marcação desde que saiu do Flamengo e foi defender a equipe da capital italiana. Enfim, a lesão de Militão e a idade avançada de Danilo abriram espaço para ocupar a posição”.

(*) Leonardo Pereira é o enviado do jogada10 aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.

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