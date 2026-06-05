Rayan transforma a Barreira em baile para a Copa do Mundo

Está nascendo um novo líder: Rayan Vitor Simplício Rocha, convocado para disputar sua primeira Copa do Mundo. Aos 19 anos, o atacante nascido e criado na comunidade Barreira do Vasco vem conquistando uma geração dentro e fora de campo.

Vizinha ao estádio de São Januário, a comunidade vive dias de festa e celebração desde a convocação do jovem para o Mundial. Até o início do ano passado, inclusive, Rayan ainda morava na região, que agora acompanha com orgulho a ascensão de um de seus maiores talentos.

Como reflexo desse carinho, moradores espalharam homenagens por diferentes pontos da comunidade. Em uma rua localizada atrás da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora), por exemplo, um mural grafitado retrata o jogador vestindo metade da camisa da Seleção Brasileira e metade da camisa do Vasco. A arte também exibe frases como “Da Barreira pro Mundo”, “Nascido na Barreira, orgulho da favela” e “De São Januário pra Copa”.

De acordo com o UOL, o mural foi criado por Thiago Fantomas, grafiteiro e tatuador que também nasceu na comunidade. Dessa forma, o artista transformou em arte o sentimento compartilhado por moradores que acompanham a trajetória do atacante desde a infância.

Durante uma coletiva de imprensa realizada na Granja Comary, Rayan comentou a repercussão da convocação e revelou a alegria ao ver o reconhecimento vindo de sua comunidade.

“A Barreira está tendo muita festa (risos). Muitas pessoas estão pintando as ruas, pintando meu rosto, é um momento de felicidade não só para mim, mas para a comunidade onde cresci e vivi durante muito tempo. Depois da notícia minha família fez uma festa, acho que estão fazendo a festa até agora”, afirmou Rayan.

Rayan é homenageado em ruas, camisas e muros da comunidade

As homenagens ao atacante se espalharam pela Barreira do Vasco. Um dos principais pontos de encontro da comunidade é a Praça Carmela Dutra, onde fica a quadra em que Rayan deu os primeiros passos no futebol, na escolinha comandada por seu tio, Carlão.

Além disso, na conhecida Rua da Farmácia, uma das mais movimentadas da região, moradores instalaram um enorme bandeirão com a imagem do jogador vestindo o uniforme da Seleção Brasileira. A homenagem tem chamado a atenção de quem circula pelo local.

Dessa forma, o reconhecimento também chegou ao entorno de São Januário. Durante a partida entre Vasco e Atlético-MG, disputada no último domingo (31), ambulantes comercializavam produtos relacionados à Copa do Mundo, incluindo camisas estampadas com a imagem de Rayan e a frase “Da Barreira para o Mundo”.

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