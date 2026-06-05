Napoli desembolsa quase R$ 100 milhões para contratar Alisson Santos em definitivo

O Napoli contratou de forma definitiva em Alisson Santos após a boa sequência de atuações do atacante brasileiro na reta final da temporada. Nesta sexta-feira (5), o clube italiano confirmou a permanência do jogador de 23 anos e concluiu a negociação junto ao Sporting.

Para assegurar a permanência do brasileiro, o Napoli desembolsou 16,5 milhões de euros (R$ 97 milhões). Além disso, a operação já havia incluído o pagamento de 3,5 milhões de euros (R$ 20,7 milhões) pelo empréstimo firmado em fevereiro. Dessa forma, o Sporting arrecadou um total de 20 milhões de euros (R$ 118,6 milhões) com a transferência.

Durante o período em que atuou por empréstimo, Alisson, inclusive, participou de 15 partidas e balançou a rede quatro vezes. Com isso, o atacante ganhou espaço no elenco e convenceu a direção napolitana a exercer a cláusula de compra prevista em contrato.

Quem é Alisson Santos

Alisson Santos tem 23 anos, e nasceu em Caatiba, no interior da Bahia. Revelado nas categorias de base do Vitória, o atacante passou por empréstimos no Náutico, Figueirense e União de Leiria, de Portugal, antes de chamar a atenção do Sporting. Dono de velocidade e habilidade pelos lados do campo, o brasileiro ganhou projeção e foi emprestado ao Napoli na temporada passada.

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