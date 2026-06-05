Ancelotti não revela escalação, mas diz que quer fazer testes na Seleção: “Outra alternativa”

Às vésperas da estreia na Copa do Mundo, Carlo Ancelotti afirmou que aproveitará o amistoso contra o Egito, neste sábado (6), às 19h (de Brasília), para realizar testes na Seleção Brasileira. Nesse sentido, o treinador destacou a importância da partida como último compromisso antes do duelo com o Marrocos, no dia 13 de junho, e indicou que ainda avalia algumas opções para definir a equipe ideal.

“Último jogo para fazer testes porque depois fica mais difícil de fazer. Paquetá é importante para nós porque tem características diferentes de outros meias. Quero testá-lo, como quero testar Igor Thiago no jogo de amanhã, para buscar outra opção. O sistema com 4 na frente é bastante consolidado, quero testar outra alternativa no último terço.”, disse.

“Amanhã temos oito mudanças, vou aproveitar as oitos mudanças na segunda parte. Pode ser alguns jogadores que precisem jogar mais, que saiam de lesão anteriores, como Raphinha, Bruno, pode ser que dê um pouco mais de minutos, mas todos vão jogar., completou.

“Tem que levar em conta o adversário, mas não é que vai mudar nosso sistema, características, estratégia. Quero ver outra opção de equipe. É a última possibilidade de fazer e vou fazer. O sistema é só quando você não tem a bola. Defensivo é 4-4-2, não muda. Depois muda as características dos jogadores. Paquetá e Luiz Henrique muda a posição de Paquetá com bola… porque sei que Paquetá não pode jogar extremo. Depois de 40 anos de futebol, entendi.”, acrescentou

Desfalque de defensor e situação de Neymar

Ao longo da entrevista, o comandante preferiu não revelar a escalação, entretanto deu pistas sobre os testes que pretende fazer diante do Egito. Diante disso, o treinador ressaltou que não poderá contar com o zagueiro Gabriel Magalhães para não correr riscos, visto que o atleta disputou a final da Champions League, com a camisa do Arsenal. Além disso, comentou sobre a atual situação física de Neymar, que também está fora da partida.

“Voltou da final da Champions um pouco cansado. Não queremos assumir riscos com ele. Creio que amanhã não vai jogar, vai ser preparado para o primeiro jogo”, frisou.

“Acho que é bastante clara. Está fazendo um ótimo trabalho individual. Creio que amanhã vai fazer uma ressonância e se tudo estiver bem, poderá treinar com o grupo na próxima semana.”, salientou.

Olho na agenda

Antes da estreia na Copa, o Brasil ainda fará um último amistoso preparatório. Nesse sentido, a equipe enfrentará o Egito no próximo sábado (6), às 19h (de Brasília). No entanto, a CBF informou, na manhã desta quinta-feira (4), que Neymar não vai seguir com a delegação para a cidade de Cleveland, local do amistoso, com o objetivo de acelerar o processo de recuperação de uma lesão na panturrilha.

O camisa 10 da Seleção Brasileira se recupera de uma lesão grau 2 na panturrilha direita e segue um cronograma específico. Na quarta-feira (3), inclusive, o atacante fez apenas atividades na academia e também na piscina do centro de treinamento brasileiro.

Por fim, a caminhada em busca do hexacampeonato começará oficialmente no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Inserida no Grupo C da competição, a Seleção também enfrentará o Haiti, no dia 19, na Filadélfia. Além disso, medirá forças com a Escócia, no dia 24, em Miami, fechando sua participação na primeira fase do torneio.



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