Vasco pode enxugar folha com saídas e mira reforços

O Vasco pode ter muitas mudanças para o segundo semestre da temporada. Afinal, o Cruz-Maltino avalia a saída de alguns jogadores para enxugar a folha salarial e mira reforços que não necessitem de muito dinheiro. Dessa forma, uma reformulação pode acontecer para atender o pedido do técnico Renato Gaúcho, que reclama constantemente das faltas de opções.

O lateral-esquerdo Lucas Piton e o volante Tchê Tchê integram a lista de possíveis saídas. Afinal, o lateral perdeu espaço com a chegada de Cuiabano, enquanto o meio-campista se tornou alvo de críticas e sofreu com queda de desempenho. O defensor tem contrato até o fim de 2028, enquanto o segundo tem vínculo até o final deste ano e pode ter a saída facilitada.

Além deles, há indefinição com o futuro do atacante Nuno Moreira. O jogador português não conseguiu repetir o bom desempenho do ano passado e avalia retornar para a Europa. Por outro lado, o Vasco deve insistir em Marino Hinestroza. Afinal, foi um dos principais reforços da primeira janela, embora ainda não tenha deslanchado.

Por fim, a única certeza neste momento é a saída de Matheus França. Contratado no ano passado a pedido do técnico Fernando Diniz, o meia-atacante não conseguiu se firmar. Dessa forma, ele será devolvido para o Crystal Palace, da Inglaterra. Assim, a saída dele abrirá um bom espaço na folha salarial do Vasco.

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