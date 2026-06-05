Natan, ex-Flamengo, pode reforçar o Barcelona na próxima temporada

O zagueiro Natan, revelado pelo Flamengo, entrou no radar do Barcelona para a próxima temporada. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, representantes do jogador ofereceram o defensor ao clube catalão, que analisa a possibilidade de avançar nas negociações.

Dessa forma, a transferência pode movimentar cerca de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 177 milhões), além de bônus previstos em contrato. Segundo o programa El Chiringuito, o empresário André Cury se reuniu com o diretor esportivo Deco na última quarta-feira (3) para tratar do futuro do atleta, de 25 anos.

Natan se destacou com a camisa do Betis na temporada passada. Afinal, o defensor ajudou a equipe a garantir vaga na Champions League após duas décadas de ausência na competição. Diante do bom momento, o brasileiro considera deixar o clube apenas se receber uma oportunidade que represente um salto importante em sua carreira, cenário que o Barcelona oferece.

O zagueiro passou quatro anos nas categorias de base do Flamengo e estreou profissionalmente em 2020. Ainda naquele ano, participou da campanha que terminou com a conquista do Campeonato Brasileiro.

Depois de deixar o clube carioca, Natan atuou pelo Bragantino antes de seguir para o Napoli, em 2023. Por fim, na temporada seguinte, o time italiano o emprestou ao Betis. Após o bom desempenho do brasileiro, os espanhóis exerceram a opção de compra fixada em 9 milhões de euros (cerca de R$ 57 milhões) e assinaram contrato com o jogador até 2030.

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