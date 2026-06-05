James Rodríguez se envolve em polêmica com a filha do presidente da Colômbia

O meia-atacante James Rodríguez volta ao centro das atenções na Colômbia, mas desta vez por um motivo fora das quatro linhas. O capitão da seleção colombiana se envolveu em uma polêmica após um vídeo mostrar uma suposta “ignorada” a Antonella Petro, filha do presidente colombiano Gustavo Petro, na cerimônia de despedida da equipe antes da viagem para a Copa do Mundo de 2026.

A cena ocorreu durante um evento oficial em que o presidente entregou lembranças aos jogadores. Nas imagens, Antonella, de 17 anos, aparece se aproximando de James e dizendo algo ao camisa 10. Em seguida, o jogador continua a fila de cumprimentos sem interromper o trajeto. Segundo veículos da imprensa colombiana, a jovem teria pedido uma foto ao atleta, que não atendeu ao suposto pedido.

Veja o vídeo:

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O episódio, aliás, rapidamente repercutiu nas redes sociais e provocou uma onda de críticas ao jogador. Comentários de torcedores e autoridades colombianas apontaram que a atitude foi deselegante com a filha do presidente. A vereadora de Bogotá, Heidy Sánchez, inclusive, foi uma das pessoas que criticaram publicamente o comportamento do atleta.

“James Rodríguez, tão machão diante de uma menina, mas tão chorão e covarde em campo. Você também é pai e tenho certeza de que jamais gostaria que sua filha passasse por uma situação tão desagradável”, disse Heidy nas redes sociais.

Além de James, outros integrantes da seleção também receberam críticas por passar de forma considerada fria pela filha do presidente. Em contrapartida, alguns jogadores foram elogiados por demonstrar maior cordialidade, entre eles o atacante Andrés Gómez, que atualmente defende o Vasco.

Na mira da torcida

A nova controvérsia, inclusive, surge em um momento delicado para James Rodríguez. Nos últimos dias, ele já havia sido alvo de críticas de dirigentes e parte da torcida colombiana por seu desempenho recente e pela convocação para o Mundial. Apesar das cobranças, o veterano segue como uma das principais referências técnicas da equipe comandada por Néstor Lorenzo. A Colômbia estreia na Copa no dia 17, contra o Uzbequistão.

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