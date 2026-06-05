Comentarista vê Estados Unidos como favorito ao título da Copa

Um dos grandes nomes da história do futebol nos Estados Unidos, Jozy Altidore demonstrou confiança na seleção americana na Copa do Mundo de 2026. Afinal, o ex-jogador apontou os americanos como favoritos ao título mundial, algo que seria inédito na história do futebol. Em participação em um programa da TV norte-americana “NBC”, ele explicou que aposta no fator casa.

“Estou confiante. Acho que esta equipe pode ganhar a Copa do Mundo. Realmente acho. Acho que eles têm talento. E estou muito animado para que eles conquistem o reconhecimento. Com esta Copa do Mundo sendo realizada em casa, talvez possamos levar nossa equipe a um desempenho um pouco melhor do que o que tivemos historicamente”, disse o ex-jogador.

Apesar da confiança de Altidore, os Estados Unidos passam longe de qualquer favoritismo na Copa do Mundo de 2026. Afinal, na história os americanos disputaram o Mundial em apenas 12 oportunidades e nunca passaram das quartas de final. Aliás, a melhor participação ocorreu em 2002, na edição disputada no Japão e Coreia do Sul, quando o Brasil conquistou o pentacampeonato.

Terceiro maior artilheiro da história dos Estados Unidos, Altidore marcou 42 gols em 115 jogos e disputou as Copas de 2010 e 2014, onde os americanos foram eliminados nas oitavas de final. Anfitriões da Copa do Mundo de 2026, a seleção americana está no Grupo D, ao lado do Paraguai, Austrália e Turquia. A estreia será no dia 12 de junho, contra os paraguaios, em Los Angeles.

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