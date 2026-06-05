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Comentarista vê Estados Unidos como favorito ao título da Copa

Comentarista vê Estados Unidos como favorito ao título da Copa
Comentarista vê Estados Unidos como favorito ao título da Copa -

Um dos grandes nomes da história do futebol nos Estados Unidos, Jozy Altidore demonstrou confiança na seleção americana na Copa do Mundo de 2026. Afinal, o ex-jogador apontou os americanos como favoritos ao título mundial, algo que seria inédito na história do futebol. Em participação em um programa da TV norte-americana “NBC”, ele explicou que aposta no fator casa.

“Estou confiante. Acho que esta equipe pode ganhar a Copa do Mundo. Realmente acho. Acho que eles têm talento. E estou muito animado para que eles conquistem o reconhecimento. Com esta Copa do Mundo sendo realizada em casa, talvez possamos levar nossa equipe a um desempenho um pouco melhor do que o que tivemos historicamente”, disse o ex-jogador.

Apesar da confiança de Altidore, os Estados Unidos passam longe de qualquer favoritismo na Copa do Mundo de 2026. Afinal, na história os americanos disputaram o Mundial em apenas 12 oportunidades e nunca passaram das quartas de final. Aliás, a melhor participação ocorreu em 2002, na edição disputada no Japão e Coreia do Sul, quando o Brasil conquistou o pentacampeonato.

Terceiro maior artilheiro da história dos Estados Unidos, Altidore marcou 42 gols em 115 jogos e disputou as Copas de 2010 e 2014, onde os americanos foram eliminados nas oitavas de final. Anfitriões da Copa do Mundo de 2026, a seleção americana está no Grupo D, ao lado do Paraguai, Austrália e Turquia. A estreia será no dia 12 de junho, contra os paraguaios, em Los Angeles.

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