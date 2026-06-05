Ancelotti atualiza quadro de Neymar e prevê retorno aos treinos na próxima semana

Fora do amistoso da Seleção Brasileira contra o Egito, neste sábado (6), às 19h (de Brasília), Neymar segue em recuperação e pode ficar mais perto do retorno aos trabalhos com o grupo nos Estados Unidos. De acordo com o técnico Carlo Ancelotti, o atacante fará uma ressonância nos próximos dias e, caso o resultado seja positivo, poderá voltar a treinar coletivamente na próxima semana.

“Acho que é bastante clara. Está fazendo um ótimo trabalho individual. Creio que amanhã vai fazer uma ressonância e se tudo estiver bem, poderá treinar com o grupo na próxima semana”, disse o comandante, em entrevista coletiva.

Na última quinta-feira (4), a CBF informou que o atacante não vai seguir com a delegação para a cidade de Cleveland, local do amistoso, com o objetivo de acelerar o processo de recuperação de uma lesão na panturrilha. O último amistoso do Brasil antes da estreia no Mundial está marcado para o Huntington Bank Field Stadium, na cidade norte-americana.

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O camisa 10 da Seleção Brasileira se recupera de uma lesão grau 2 na panturrilha direita e segue um cronograma específico. Na quarta-feira (3), inclusive, o atacante fez apenas atividades na academia e também na piscina do centro de treinamento brasileiro. O prazo estipulado para o retorno do atleta é dentro de duas a três semanas. Assim , ele pode estar à disposição entre os dias 11 e 18 de junho.

Caminhada na Copa do Mundo

A caminhada em busca do hexacampeonato começará oficialmente no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Inserida no Grupo C da competição, a Seleção também enfrentará o Haiti, no dia 19, na Filadélfia. Além disso, medirá forças com a Escócia, no dia 24, em Miami, fechando sua participação na primeira fase do torneio.

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