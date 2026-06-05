Tottenham anuncia Robertson, ex-Liverpool, para a próxima temporada

O Tottenham anunciou a contratação de Andy Robertson para a próxima temporada europeia. Aos 32 anos, o lateral-esquerdo encerrou sua passagem pelo Liverpool após optar por não renovar contrato com o clube inglês.

Dessa forma, o jogador defendeu os Reds desde 2017 e se consolidou como um dos principais jogadores da posição no futebol europeu. Durante sua trajetória em Anfield, ele acumulou títulos importantes e protagonizou campanhas marcantes.

“Ele é um vencedor comprovado no mais alto nível ao longo de um longo período e é alguém que pode ser um jogador importante para nós, tanto dentro quanto fora de campo”, disse o técnico Roberto de Zerbi.

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Neste momento, o jogador integra a seleção da Escócia, que disputará a Copa do Mundo. Assim, a equipe escocesa está no Grupo C, ao lado de Brasil, Marrocos e Haiti.

Com a camisa do Liverpool, Robertson conquistou a Champions League na temporada 2018-19. Além disso, levantou o troféu da Premier League em duas oportunidades: nas temporadas 2019-20 e 2024-25.

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