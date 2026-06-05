Ex-comentarista da Globo defende Casemiro após entrada em Endrick

Ex-jogador da Seleção Brasileira e ex-comentarista da Globo, Walter Casagrande saiu em defesa de Casemiro após a entrada dura do volante em Endrick durante um treino da Seleção Brasileira realizado na quarta-feira (3). O lance repercutiu rapidamente nas redes sociais e, consequentemente, gerou críticas de alguns internautas ao jogador do Manchester United.

Durante o programa UOL News Esporte, exibido na quinta-feira (4), Casagrande analisou a jogada e, além disso, afirmou que a intensidade faz parte da preparação para uma competição do nível da Copa do Mundo. Segundo o comentarista, o lance não teve a intenção de atingir o atacante e, ao mesmo tempo, demonstra o comprometimento dos jogadores durante os treinamentos. Dessa forma, ele defendeu a postura de Casemiro e ressaltou a importância de atividades realizadas em alta intensidade antes do Mundial.

“Você vê a entrada, o Endrick faz o giro, o Casemiro estica a perna porque a bola está lá na frente. Ele não entrou no Endrick, ele esticou para pegar a bola. E tem que ser assim: treino de seleção brasileira, treino de campeonato, tem que ser pegado, tem que ser intenso. Vai ser um jogo, o jogo não vai ser tranquilo. Não existe jogo que entre ninguém. Então o treino tem que ser assim. Aí mostra que os jogadores estão ligados no treino”, iniciou.

Na sequência, o comentarista reforçou que a competitividade nos treinamentos também influencia as escolhas da comissão técnica e faz parte da rotina do futebol profissional.

“Num treino de Copa do Mundo, quem tirar o pé não vai jogar. Se você faz um treino pegado desse, tem um jogador que fica se protegendo para não se machucar, o treinador olha e pensa: não estou contando muito com ele, vou contar com aquele que entra. E o segundo fator é o seguinte: treino tem falta, gente. Treino tem falta”, concluiu.

Entrada de Casemiro em Endrick repercute nas redes sociais

Durante o treinamento comandado por Carlo Ancelotti nos Estados Unidos, uma dividida mais forte entre Casemiro e Endrick chamou a atenção dos torcedores e, consequentemente, repercutiu nas redes sociais.

As imagens divulgadas pelo Canal Goat mostram o volante chegando firme na disputa pela bola com o atacante durante a atividade realizada no Centro de Treinamento Columbia Park, em Nova Jersey. Dessa forma, apesar da intensidade do lance, Endrick continuou normalmente no treinamento e, além disso, não apresentou qualquer problema físico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook