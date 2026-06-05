Canobbio, do Fluminense, entra na mira de clube russo

Um dos pilares do Fluminense desde o ano passado, o atacante Canobbio entrou na mira do Krasnodar, da Rússia. Valorizado, o jogador uruguaio pode receber uma proposta na próxima janela de transferências, de acordo com a “ESPN”. Apesar do bom momento, no entanto, o Tricolor das Laranjeiras ainda não recebeu nenhuma oferta.

Canobbio é visto como uma possibilidade para substituir Victor Sá, que está a caminho do São Paulo. O clube russo, portanto, avalia enviar uma proposta. Recentemente, aliás, o uruguaio recebeu uma sondagem do River Plate, da Argentina. O Fluminense, no entanto, estipulou o preço de 12 milhões de dólares (cerca de R$ 60 milhões), o que afastou os argentinos.

O Fluminense crê que a Copa do Mundo irá valorizar ainda mais o uruguaio. Afinal, o atacante foi convocado pelo Uruguai para disputar a competição. Na última Data Fifa, aliás, ele chegou a ser titular nos amistosos, em março. Dessa forma, há a expectativa de ser titular no Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá.

Canobbio, de 27 anos, chegou ao Fluminense no início de 2025. Na época, o Tricolor desembolsou 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 37 milhões na cotação da época) para contratá-lo junto ao Athletico-PR. Desde então, se firmou entre os titulares e se tornou um dos pilares do time. Ao todo, o uruguaio soma 82 jogos, 18 gols e sete assistências com a camisa tricolor.

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