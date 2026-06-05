Os eleitos de Ancelotti: Ibañez

Convocado por Carlo Ancelotti para disputar sua primeira Copa do Mundo, Roger Ibañez chega ao Mundial após a melhor fase da carreira. Titular absoluto do Al-Ahli, da Arábia Saudita, o zagueiro transformou a desconfiança inicial sobre sua ida ao futebol saudita em reconhecimento dentro da Seleção Brasileira. Afinal, suas atuações consistentes fizeram com que voltasse ao radar da Amarelinha e conquistasse uma vaga entre os 26 escolhidos para a disputa do Mundial.

A temporada 2025/26 foi especialmente marcante para o defensor. Além de manter regularidade no campeonato saudita, Ibañez teve papel importante na campanha que levou o Al-Ahli ao título da Liga dos Campeões da Ásia, uma das maiores conquistas da história do clube. O desempenho chamou a atenção da comissão técnica brasileira e fortaleceu sua candidatura para a Copa do Mundo.

Antes da convocação definitiva, o zagueiro aproveitou a oportunidade recebida por Ancelotti nos amistosos preparatórios. Sem Éder Militão, lesionado, Ibañez ganhou espaço e correspondeu. O italiano valorizou sua capacidade física, a velocidade na cobertura defensiva e a versatilidade para atuar também pela lateral direita.

A trajetória até o Mundial também carrega um simbolismo importante. Revelado pelo Fluminense, Ibañez passou pela Atalanta e construiu sua reputação na Itália vestindo a camisa da Roma. Foram mais de 120 partidas pelo clube da capital italiana antes da transferência para o Al-Ahli, em 2023. Desde então, tornou-se um dos principais defensores do futebol saudita.

Embora não chegue como titular absoluto, o defensor surge como uma das principais alternativas para Marquinhos, Gabriel Magalhães e Bremer. Depois de anos construindo a carreira longe dos holofotes do futebol brasileiro, Roger Ibañez chega à Copa do Mundo respaldado por uma temporada sólida e por títulos importantes.

Fala, Ibañez

“Em 2022, fiquei no quase, mas em 2026 a história vai ser outra. É com muita gratidão que olho para trás e sinto orgulho da caminhada. Sei que fiz muito para estar dentro deste seleto grupo. Vou fazer todo o possível para trazer a sexta estrela para o Brasil.

Raio-X

Nome: Roger Ibañez da Silva

Idade: 27 anos

Data de nascimento: 23 de novembro de 1998

Altura: 1,85m

Peso: 73 kg

Na Seleção Brasileira

Convocações: 8

Jogos: 7

Gols: 0

Assistências: 0

Nos clubes

Equipes: Sergipe (base), Fluminense (2017-2018), Atalanta (2019), Roma (2019-2023) e Al-Ahli (desde 2023).

Títulos principais:

Liga dos Campeões da Ásia: 2024/25 e 2025/26 (Al-Ahli)

Campeonato Saudita da Segunda Divisão: 2022/23 (Al-Ahli)

Campeonato Carioca: 2018 (Fluminense)

Opinião do Leo*

Uma surpresa entre os convocados. Mas soma qualidades que justificam ser uma das opções para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. A principal delas é a polivalência. Ex-Fluminense, zagueiro pode cumprir a função de lateral-direito, entregando características bem diferentes de Wesley, principal candidato a começar a Copa do Mundo entre os 11 titulares. O jogador do Al-Ahli (SAU) corresponde na fase defensiva e está mais próximo de Militão, fora do Mundial por conta de lesão. Se o jogo pedir um esquema conservador, o beque pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça. Ibañez também pode se posicionar à frente dos zagueiros, se Ancelotti quiser testar um novo cabeça de área. Na posição original, o xerife se destaca pela mobilidade, rapidez e impulsão. No entanto, contra ele pode pesar o fato de não estar mais em uma liga competitiva, como em seus tempos de Roma.

(*) Leonardo Pereira é o enviado do jogada10 aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.

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