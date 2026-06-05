Endrick e Casemiro entram juntos no último treino antes de amistoso da Seleção

A Seleção Brasileira treinou, nesta sexta-feira (5), no Columbia Park, em Morristown, Nova Jersey, (EUA), pela última vez antes do amistoso contra o Egito. O duelo está marcado para o sábado (6), às 19h (horário de Brasília), em Cleveland. A CBF abriu as portas para a imprensa nos 15 primeiros minutos, como de praxe. A cena que mais chamou a atenção foi a chegada do centroavante Endrick e do volante Casmiro. Juntos, os dois caminharam lado a lado, antes do início das atividades.

Durante a semana, no treinamento 100% aberto ao público e à mídia, conforme exige, pelo menos uma vez, a Fifa, Casemiro acertou um carrinho em Endrick, em uma imagem que viralizou nas redes e na crônica esportiva. No entanto, agora ambos parecem em harmonia e mostram que não há nenhuma desavença ou algo parecido.

Ao contrário dos últimos dias, desta vez, o técnico Carlo Ancelotti não entregou pistas de como esboça sua equipe para o embate contra os africanos e quais formações poderia testar. Durante os primeiros 15 minutos, os jogadores fizeram um aquecimento sob a supervisão do auxiliar técnico da Seleção, Carlo Ancelotti. Na sequência, no centro do campo, houve um bobinho mais lúdico. Já os três goleiros treinaram separadamente.

Ancelotti não comandará 100% do elenco em Cleveland

O Brasil enfrentará o Egito com dois desfalques. Neymar segue se recuperando de uma lesão e tem ressonância magnética marcada para segunda-feira (8) para identificar o estágio da sua recuperação e se estará disponível para voltar a treinar com bola na próxima semana. O zagueiro Magalhães, em contrapartida, alegou cansaço físico. O beque será, então, poupado para o encontro com o Marrocos, no dia 13, em Nova Jersey, no MetLife, pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo.

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