Torcedores do América-MEX lotam CT em homenagem a André Jardine

Após uma série de reuniões, André Jardine e a diretoria do América-MEX decidiram encerrar a parceria na quarta-feira (4). Mesmo com contrato válido por mais uma temporada, o treinador brasileiro deixou o clube após comandar um dos períodos mais vitoriosos de sua história. Diante disso, centenas de torcedores lotaram o centro de treinamento do clube, conhecido como Coapa, para se despedir do comandante.

Em uma cerimônia repleta de emoção, o clube levou ao gramado os seis troféus conquistados sob o comando de brasileiro. Nas arquibancadas, os torcedores entoaram cânticos, exibiram bandeiras e fizeram questão de homenagear o comandante.

A eliminação para o Pumas no Clausura de 2026 acelerou as discussões, e ambas as partes concluíram que era o momento de encerrar o ciclo para dar início a um processo de renovação no clube. Mesmo assim, parte da torcida se mobilizou nas redes sociais e promoveu campanhas para tentar convencer o treinador a permanecer no cargo.

Enquanto definia seu futuro, o treinador, que conquistou o ouro olímpico com o Brasil no Japão, aproveitou os últimos dias para passar um período nos Estados Unidos ao lado da família. Vale lembrar que no começo de 2025, ele recusou uma proposta do Botafogo para permanecer no México.

Números impressionam

André Jardine escreveu seu nome na história do América-MEX ao longo de três temporadas no comando da equipe. Nesse sentido, o profissional conquistou seis títulos e assumiu o posto de técnico mais vencedor da história do clube, ultrapassando marcas estabelecidas por nomes consagrados como Raúl Cárdenas, Jorge Vieira e Miguel Herrera.

Entre as principais conquistas, o treinador liderou o América ao tricampeonato mexicano consecutivo nos torneios Apertura 2023, Clausura 2024 e Apertura 2024. Com a sequência, ele alcançou um feito que nenhum treinador havia conseguido desde 1985. O comandante também levantou os troféus do Campeón de Campeones 2023/24, da Supercopa da Liga MX de 2024 e da Campeones Cup de 2024.

À frente da equipe, Jardine dirigiu 163 partidas e acumulou 81 vitórias, 46 empates e 36 derrotas. Assim, o desempenho de destaque ainda lhe garantiu os prêmios de melhor técnico da Liga MX nas temporadas 2023/24 e 2024/25.

Além dos resultados pelo América, o profissional ganhou reconhecimento em todo o futebol mexicano. Por fim, em 2024 e 2025, a Liga MX o escolheu para comandar a seleção da liga no All-Star Game diante da MLS, reforçando o prestígio conquistado durante sua passagem pelo clube.



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