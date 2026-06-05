Atlético terá maratona decisiva após pausa da Copa do Mundo

O Atlético terá pouco tempo para respirar na retomada após a Copa do Mundo. Embora fique um mês e meio sem entrar em campo, o período de descanso servirá também como preparação para a sequência que promete exigir o máximo do elenco de Eduardo Domínguez. Afinal, o clube segue vivo no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana.

A expectativa é que o Galo dispute até 11 partidas entre o fim de julho e o encerramento de agosto. O calendário apertado começa praticamente logo após a decisão do Mundial. Três dias depois da final da Copa, marcada para 19 de julho, o Atlético já retoma contra o Bahia, na Arena MRV, pelo Brasileirão. Na sequência, o time ainda terá compromissos contra Palmeiras e Bragantino em um curto espaço de tempo.

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Oitavas de final aumentam pressão no calendário

O grande desafio ocorre em agosto. Além das rodadas do Brasileirão, o Galo iniciará a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil diante do Juventude e também entrará em campo pelas oitavas da Sul-Americana. A tendência é que o intervalo entre uma partida e outra seja mínimo, exigindo forte controle físico e gestão do elenco por parte da comissão técnica.

Entre os confrontos mais importantes do período estão os duelos contra o Juventude e o vencedor de Bragantino e Sporting Cristal, pela “Sula”. Por outro lado, o campeonato seguirá em andamento com compromissos diante de Remo, Grêmio, Internacional e Vitória. Caso o Bragantino avance nos playoffs, inclusive, existe a possibilidade de adiamento do confronto no final de julho.

Desse modo, a pausa ganha importância estratégica para o alvinegro. Os jogadores já estão de férias desde a vitória sobre o Vasco e retornarão aos trabalhos no dia 22 de junho, na Cidade do Galo. Serão quase 30 dias de treinamentos antes da retomada oficial da temporada. Bem como recuperar atletas fisicamente, Domínguez pretende utilizar o período para corrigir ajustes táticos e integrar possíveis reforços que cheguem durante a próxima janela de transferências.

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