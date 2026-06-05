Espanha embarca para a disputa da Copa do Mundo 2026

A seleção da Espanha embarcou, nesta sexta-feira (5), rumo aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Após realizar o penúltimo compromisso preparatório e empatar com o Iraque sem vários de seus titulares, a equipe deixou Santiago de Compostela com destino a Nashville. De lá, seguirá para Chattanooga, no estado do Tennessee, cidade que servirá de base durante toda a competição.

A delegação viajou em uma aeronave personalizada com as cores da Espanha, imagens dos jogadores e uma mensagem de incentivo estampada na fuselagem: “Uma equipe decola. Um país alça voo”. Antes do embarque, o técnico Luis de la Fuente reuniu o elenco e registrou uma selfie com os atletas.

Dessa forma, a Espanha chega ao Mundial como uma das principais candidatas ao título. Sob o comando de De la Fuente, a equipe completou um ciclo de grande sucesso, com campanha invicta nas Eliminatórias, conquista da Eurocopa e vice-campeonato da Liga das Nações, após derrota para Portugal nos pênaltis. Assim, nos três amistosos mais recentes, os espanhóis venceram uma partida e empataram duas.

Preparação para o Mundial

Antes da estreia na Copa do Mundo, a seleção ainda enfrentará o Peru em amistoso marcado para o dia 8 de junho, em Puebla, no México. Depois, voltará suas atenções para o Grupo H do torneio, que também conta com Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Nesse sentido, o primeiro compromisso será diante dos cabo-verdianos, no dia 15 de junho, às 13h (de Brasília), em Atlanta.

Estados Unidos, Canadá e México organizarão a Copa do Mundo de 2026. A competição começará em 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul no Estádio Azteca. O mata-mata terá início em 28 de junho, enquanto a decisão acontecerá em 19 de julho, no Estádio MetLife.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook