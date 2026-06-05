Bolívia x Escócia: onde assistir, escalações e arbitragem

Adversária do Brasil na Copa do Mundo, a Escócia se prepara para o último desafio antes da estreia. Assim, os escoceses enfrentam a Bolívia, neste sábado (6), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Eles, aliás, chegam embalados pela goleada sobre Curaçao por 4 a 1, enquanto os bolivianos tentam juntar os cacos e se reconstruir para o ciclo do Mundial de 2030.
Na última vez que teve um adversário europeu pela frente, em outubro do ano passado, a Bolívia perdeu para a Rússia por 3 a 0. Fora da Copa do Mundo, os bolivianos ficaram no quase após perderem para o Iraque, na repescagem. Dessa forma, já olham para o futuro e sonham com uma vaga no próximo Mundial.
Onde assistir
O jogo terá transmissão ao vivo no plano premium do Disney+.
Como chega a Bolívia
Fora da Copa do Mundo, a Bolívia já tenta olhar para o futuro. A seleção boliviana bateu na trave e quase conquistou uma vaga no Mundial, algo que não ocorre desde 1994. Este edição, aliás, foi a única vez que os bolivianos conquistaram a vaga através das Eliminatórias. Afinal, em 1930 e 1950 participou como convidada.
Para o amistoso contra a Escócia, o técnico Óscar Villegas tem alguns problemas para montar o time. Afinal, Diego Medina, Jesús Maraude e Moisés Villarroel estão lesionados, enquanto Rodríguez ainda não conseguiu regularizar o visto de entrada nos Estados Unidos. Por fim, Cuéllar viajou para a Bulgária para assinar com o CSKA Sofia.
Como chega a Escócia
Adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a Escócia realiza o último teste antes da estreia, no dia 13, contra o Haiti. A seleção escocesa, portanto, chega embalada pela goleada sobre Curaçao por 4 a 1, no último dia 30. Assim, busca concluir o ciclo com chave de ouro antes de estrear no Mundial.
A Escócia volta a jogar a Copa do Mundo após 28 anos. A última vez aconteceu na edição de 1998, na França. Na época, aliás, também enfrentaram o Brasil na fase de grupos. Para o último desafio antes do Mundial, o técnico Steve Clarke deve mandar a campo força máxima, com exceção do meia Billy Gilmour, cortado por lesão às vésperas da Copa.
BOLÍVIA X ESCÓCIA
Amistoso
Data e horário: 06/06/2026, às 17h (de Brasília)
Local: Sports Illustrated Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos
BOLÍVIA: Viscarra; Morales, Haquín, Fernández e Yomar Rocha (Macazaga); Paniagua, Villamíl e Robson Matheus; Miguelito, Ramiro Vaca e Daniel Ribera (Leonardo Viviani). Técnico: Óscar Villegas
ESCÓCIA: Angus Gunn; Hickey, Hendry, McKenna e Robertson; McTominay, Ferguson, McGinn e Ben Doak; Stewart (Hirst) e Che Adams. Técnico: Steve Clarke
Onde assistir: Disney+
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.