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Fifa proíbe vuvuzelas na Copa do Mundo de 2026

Fifa proíbe vuvuzelas na Copa do Mundo de 2026
Fifa proíbe vuvuzelas na Copa do Mundo de 2026 -
Copa do Mundo terá regras rígidas para o uso de objetos e comportamentos nos estádios
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