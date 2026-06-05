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Jogada10
Fifa proíbe vuvuzelas na Copa do Mundo de 2026
Por
Jogada10
Publicado às 13h12 de 05/06/2026
Fifa proíbe vuvuzelas na Copa do Mundo de 2026 -
Jogada10
Copa do Mundo terá regras rígidas para o uso de objetos e comportamentos nos estádios
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