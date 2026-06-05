Holanda desembarca em Nova York e intensifica preparação para a Copa

Após a derrota por 1 a 0 para a Argélia, em amistoso disputado em Roterdã, a delegação da Holanda desembarcou em Nova York. Assim, por lá, realizará os primeiros treinamentos em solo norte-americano, de olho na Copa do Mundo 2026.

Após o período de adaptação na costa leste dos Estados Unidos, os holandeses seguirão para Kansas City, que servirá como sede da equipe durante o Mundial. A seleção utilizará as instalações do centro de treinamento do Kansas City Current, equipe feminina da cidade, como base para a preparação e os trabalhos ao longo da competição.

Antes da estreia, a Holanda ainda fará um último amistoso. Na próxima segunda-feira (8), a equipe enfrentará o Uzbequistão no Icahn Stadium, em Nova York. Com capacidade para apenas cinco mil espectadores, o local deve receber a atividade com portões fechados, segundo informações da imprensa holandesa.

Foco no Mundial

A equipe estreia na Copa do Mundo no dia 14 de junho, às 17h (de Brasília), diante do Japão, em Dallas, pelo Grupo F. Dessa forma, depois, enfrentará a Suécia, em 20 de junho, em Houston, e encerrará a participação na fase de grupos contra a Tunísia, em 25 de junho, em Kansas City.

Nesse sentido, o desempenho dos holandeses também interessa ao Brasil. O Grupo F cruzará com o Grupo C nas oitavas de final, o que significa que a Holanda pode se tornar a primeira adversária da Seleção Brasileira no mata-mata, dependendo das posições finais das equipes em suas respectivas chaves.

Três vezes vice-campeã mundial, a Holanda busca conquistar seu primeiro título da Copa. Na edição de 2022, a equipe caiu nas quartas de final diante da Argentina, após disputa de pênaltis. Por fim, já no ciclo rumo a 2026, o principal resultado da seleção foi a campanha até as semifinais da Eurocopa de 2024.



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