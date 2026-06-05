A promessa do presidente Florentino Pérez de injetar quase R$ 900 milhões no mercado para contratar um novo galáctico sacudiu os bastidores políticos do Real Madrid. Esse movimento esquenta o clima para a eleição presidencial deste domingo. O atual mandatário enfrenta o empresário Enrique Riquelme pelo comando do clube mais valioso do planeta.

Diante desse cenário de forte disputa, as principais manchetes da imprensa europeia convergem para um alvo central, apontando Michael Olise como o verdadeiro nome dos sonhos de Pérez.

Embora o dirigente tenha assegurado50 mil um investimento de 1hões de euros (R$ 886 milhões) por um dos principais astros do futebol mundial, ele tentou despistar a imprensa em um primeiro momento e negou o interesse no francês.

Essa postura defensiva, contudo, ruiu quando o diário “As” e o jornalista Fabrizio Romano confirmaram que a diretoria merengue buscará o atacante do Bayern. Caso os sócios confirmem a reeleição de Florentino, os espanhóis pretendem formalizar a proposta oficial na próxima terça-feira.

Nomes de peso na mira do Real Madrid

Apesar do otimismo da cúpula madrilenha, essa dinheirama pode esbarrar na forte resistência da diretoria alemã na hora de liberar o atleta. Os jornais europeus relembram que o presidente do clube bávaro, Uli Hoeness, adotou uma postura irredutível recentemente ao sinalizar que a equipe não negociaria o jovem de 24 anos nem por uma oferta de 200 milhões de euros.

Mesmo com esse obstáculo financeiro, o nome de Olise já frequentava a lista de especulações para a reformulação do elenco do Real Madrid nas últimas semanas.

No momento em que Florentino anunciou a busca por um novo superastro. O atacante ganhou força nos bastidores ao lado de nomes como Vitinha, João Neves e Kvaratskhelia. Mesmo que o presidente fizesse jogo duro publicamente para despistar os concorrentes.

Pérez elogia Olise

A estratégia de negação ficou evidente em uma declaração recente do próprio dirigente, que tentou diminuir os rumores em torno do atleta do Bayern.

“Olise é um ótimo jogador, mas não é ele. E também não é o Doku. Seria um meio-campista ou atacante. E não é o Haaland, nem da Premier League. A primeira coisa que faremos é conversar com o clube. É uma contratação para gerar entusiasmo, porque é disso que se trata, gerar entusiasmo”, comentou Pérez.

Essa corrida por um reforço de peso reflete a pressão que Enrique Riquelme exerce sobre a atual gestão, após o presidente antecipar o pleito em um ano. Como contra-ataque para seduzir os sócios votantes, o candidato da oposição também aposta em promessas bombásticas no mercado de transferências. Ele garante que possui um acordo alinhavado com o norueguês Erling Haaland para ser o grande trunfo de sua eventual gestão.

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