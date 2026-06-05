Palmeiras bate recorde e terá maior número de convocados de sua história

O elenco e a comissão técnica do Palmeiras aproveitam o período de férias durante a pausa para a Copa do Mundo, mas o clube seguirá representado no torneio, Afinal, pela primeira vez em sua história, o Alviverde terá sete atletas convocados para uma edição do Mundial. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a lista reúne Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa, que defenderão o Paraguai, assim como Piquerez e Emiliano Martínez, convocados pelo Uruguai. Além disso, o atacante Flaco López representará a Argentina, enquanto Jhon Arias disputará a competição pela Colômbia.

O Palmeiras superou a marca registrada na Copa do Mundo de 1974. Na época, seis jogadores do clube integraram a seleção brasileira: Ademir da Guia, Emerson Leão, Luís Pereira, Alfredo Mostarda, Leivinha e César Maluco.

Naquele período, esses atletas formavam a base da chamada Segunda Academia, equipe que conquistou os Campeonatos Brasileiros de 1972 e 1973 e deu sequência ao legado vitorioso construído pelo clube na década anterior.

Desta vez, o cenário apresenta uma particularidade. Nenhum jogador do Palmeiras defenderá a seleção brasileira na Copa de 2026. Todos os sete convocados pertencem a seleções estrangeiras, refletindo a forte presença internacional do elenco alviverde.

Números do Alviverde

Ao longo de sua história, o Alviverde ficou sem representantes em apenas cinco edições da Copa do Mundo: 1930, 1934, 1982, 1990 e 2010. O primeiro jogador do clube convocado para o torneio foi o atacante Luizinho, chamado para a edição de 1938.

Por fim, diversos campeões mundiais vestiram a camisa palmeirense ao longo das décadas. Entre eles estão Mazzola, campeão em 1958; Djalma Santos, Zequinha e Vavá, campeões em 1962; Emerson Leão e Baldocchi, integrantes do elenco vencedor de 1970; além de Zinho e Mazinho, campeões em 1994, e Marcos, titular da conquista brasileira em 2002.

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