Estados Unidos x Alemanha: onde assistir, escalações e arbitragem

Daqui a menos de uma semana, a Copa do Mundo de 2026 vai começar nos Estados Unidos, México e Canadá. Por isso, nesses dias que antecedem o pontapé inicial da competição, as seleções fazendo seus últimos testes e se preparando para o torneio. Por isso, neste sábado, os EUA entram em campo no último compromisso antes da estreia, justamente contra a Alemanha, tetracampeã mundial, no Soldier Field, em Chicago, às 15h30 (horário de Brasília).

Onde assistir Estados Unidos x Alemanha

O amistoso internacional entre Estados Unidos e Alemanha, neste sábado, terá transmissão dos canais ESPN pelo Disney+ (Plano Premium).

Como chega os Estados Unidos

Sob o comando do técnico Maurício Pochettino, os norte-americanos tentam fazer os últimos ajustes para a estreia na Copa do Mundo. Desse modo, os Estados Unidos estão no Grupo D do torneio, ao lado de Paraguai, Turquia e Austrália.

No último domingo, contra Senegal, os Estados Unidos venceram por 3 a 2, com grande atuação do seu principal jogador, Christian Pulisic, que marcou um gol e deu uma assistência. Sendo assim, no segundo e último teste, Pochettino tenta aparar as arestas que restam para deixar o USMNT pronto para fazer bonito como um dos anfitriões da Copa do Mundo.

Como chega a Alemanha

Eliminada na fase de grupos das duas últimas Copas do Mundo, a Alemanha vive a expectativa por um Mundial com uma nova geração liderada por jovens como Musiala, Wirtz e Karl. Desse modo, os alemães são um dos favoritos ao título mundial, e estão no Grupo E junto a Curaçao, Costa do Marfim e Equador.

Sob o comando de Julian Nagelsmann, a Alemanha vem em uma sequência de oito vitórias consecutivas. Sendo assim, no primeiro teste que antecede a estreia na Copa do Mundo, os alemães venceram a Finlândia, no último domingo, por 4 a 0.

ESTADOS UNIDOS x ALEMANHA

Amistoso Internacional

Data e horário: 06/06/2026, às 15h30 (de Brasília)

Local: Soldier Field, Chicago, Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS: Matt Turner; Tim Ream, Alex Freeman e Mark McKenzie; Sergino Dest, Tyler Adams, Antonee Robinson e Sebastian Berhalter; Christian Pulisc, Giovanni Reyna e Ricardo Pepi. Técnico: Mauricio Pochettino.

ALEMANHA: Baumann; Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck e Brown; Nmecha e Pavlovic; Wirtz, Musiala e Karl; Undav. Técnico: Julian Nagelsmann

Onde assistir: Disney+

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