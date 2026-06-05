Internacional avalia Maripán e Lucas Fasson para reforçar a defesa

O Internacional intensificou a procura por reforços para o sistema defensivo durante a pausa da Copa do Mundo. A direção entende que a zaga precisa de mais opções para a sequência da temporada e já analisa nomes que possam elevar o nível do elenco comandado por Paulo Pezzolano. Entre os perfis avaliados, a preferência é por atletas experientes e com capacidade de disputar posição imediatamente.

Dois jogadores aparecem com destaque nas análises realizadas pelo departamento de futebol: Guillermo Maripán e Lucas Fasson. Ambos possuem situação contratual favorável, já que os vínculos com Torino e Lokomotiv Moscou, respectivamente, se encerram no dia 30 de junho. Dessa forma, poderiam chegar sem custos de transferência, um detalhe considerado fundamental no atual cenário financeiro colorado.

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Maripán e Fasson lideram lista de observações

O chileno Guillermo Maripán é visto como uma alternativa capaz de agregar experiência internacional ao elenco. Aos 32 anos, o defensor acumula passagens por competições importantes da Europa e também pela seleção chilena. Sua liderança e capacidade física são características que agradam aos responsáveis pelo planejamento do futebol colorado.

Já Lucas Fasson é um nome monitorado há mais tempo pelo Colorado. O defensor de 25 anos reúne atributos valorizados pela comissão técnica, sobretudo pela versatilidade. Canhoto, ele pode atuar pelos dois lados da defesa e ainda desempenhar outras funções dentro do sistema defensivo. Além disso, existe o entendimento de que o atleta vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro.

Apesar do interesse, a diretoria mantém cautela nas movimentações. A realidade financeira do clube exige equilíbrio e qualquer avanço mais significativo dependerá de ajustes internos. Por isso, eventuais contratações estão diretamente ligadas à possibilidade de saídas no elenco ou à redução de custos na folha salarial durante a próxima janela.

Atualmente, Paulo Pezzolano conta com Gabriel Mercado, Félix Torres, Victor Gabriel, Clayton Sampaio e Juninho como opções para o setor. Mesmo assim, a avaliação interna aponta que a chegada de pelo menos um zagueiro é necessária para aumentar a competitividade da equipe na sequência do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e das demais competições previstas para o segundo semestre.

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