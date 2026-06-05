ASSINE JÁ!
Jogada10

Artilheiro do Fluminense, John Kennedy entra na mira de clubes do futebol europeu

Artilheiro do Fluminense, John Kennedy entra na mira de clubes do futebol europeu
Artilheiro do Fluminense, John Kennedy entra na mira de clubes do futebol europeu -

O atacante do Fluminense John Kennedy desponta como um dos principais destaques ofensivos do Campeonato Brasileiro. Por consequência, deve movimentar o mercado de transferências do Fluminense nos próximos meses.

Diante desse cenário de protagonismo, o veículo italiano ‘Messaggero Veneto‘ informou que clubes de diferentes ligas da Europa já acompanham de perto a situação do atleta de 24 anos.

Essa forte valorização no exterior atrai o interesse imediato de equipes tradicionais do Velho Continente, como o Wolverhampton-ING,, o Shakhtar Donetsk-UCR e a Udinese-ITA. Todo esse assédio estrangeiro reflete o momento iluminado, que soma 14 gols na temporada, lidera a artilharia do Flu no ano e vive sua melhor fase com a camisa tricolor.

Apesar desse forte assédio internacional, a diretoria do Fluminense não pretende facilitar uma eventual negociação nas próximas semanas. Isso acontece porque a cúpula tricolor entende que John Kennedy, que exibe um contrato assinado até o fim da temporada de 2027. Isto sustenta o status de peça fundamental para o elenco do técnico neste momento.

Outros possíveis interessados

Para aumentar ainda mais a concorrência pelo jogador, o site inglês ‘SportsBoom‘, destacou posteriormente que o Watford, da Inglaterra, e o Cagliari, da Itália. Esses também monitoram o artilheiro tricolor.

LEIA MAIS: Canobbio, do Fluminense, entra na mira de clube russo

Diante desse cenário de alta procura, o jornalista turco assegura que a diretoria tricolor só aceita abrir conversas por propostas a partir de 15 milhões de euros (cerca de R$ 97 milhões). Com efeito, esse foi o valor estabelecido pelo clube como o mínimo estipulado para, por conseguinte, autorizar a transferência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas