Artilheiro do Fluminense, John Kennedy entra na mira de clubes do futebol europeu

O atacante do Fluminense John Kennedy desponta como um dos principais destaques ofensivos do Campeonato Brasileiro. Por consequência, deve movimentar o mercado de transferências do Fluminense nos próximos meses.

Diante desse cenário de protagonismo, o veículo italiano ‘Messaggero Veneto‘ informou que clubes de diferentes ligas da Europa já acompanham de perto a situação do atleta de 24 anos.

Essa forte valorização no exterior atrai o interesse imediato de equipes tradicionais do Velho Continente, como o Wolverhampton-ING,, o Shakhtar Donetsk-UCR e a Udinese-ITA. Todo esse assédio estrangeiro reflete o momento iluminado, que soma 14 gols na temporada, lidera a artilharia do Flu no ano e vive sua melhor fase com a camisa tricolor.

Apesar desse forte assédio internacional, a diretoria do Fluminense não pretende facilitar uma eventual negociação nas próximas semanas. Isso acontece porque a cúpula tricolor entende que John Kennedy, que exibe um contrato assinado até o fim da temporada de 2027. Isto sustenta o status de peça fundamental para o elenco do técnico neste momento.

Outros possíveis interessados

Para aumentar ainda mais a concorrência pelo jogador, o site inglês ‘SportsBoom‘, destacou posteriormente que o Watford, da Inglaterra, e o Cagliari, da Itália. Esses também monitoram o artilheiro tricolor.

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Diante desse cenário de alta procura, o jornalista turco assegura que a diretoria tricolor só aceita abrir conversas por propostas a partir de 15 milhões de euros (cerca de R$ 97 milhões). Com efeito, esse foi o valor estabelecido pelo clube como o mínimo estipulado para, por conseguinte, autorizar a transferência.

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