No limite! Jogadores do Flamengo com menos de 13 jogos no Brasileirão

Uma das mudanças da CBF para a atual temporada gera uma nova dinâmica no futebol brasileiro. Isso ocorre pois, diferentemente dos habituais sete jogos de limite, agora os jogadores podem atuar por até 13 partidas com a camisa de um clube e ainda assim se transferir para outra equipe do Brasileirão. No Flamengo, há casos assim.
Afinal, dentre os 25 atletas rubro-negros utilizados na edição atual, somente nove ultrapassaram tal marca. Dessa forma, eles não podem atuar por outra das 19 equipes do Brasileirão 2026. Por outro lado, os 17 restantes ainda têm essa opção.
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Alguns deles, porém, são considerados “inegociáveis”, segundo publicação do “ge” desta sexta-feira (5/6). Os defensores Emerson Royal e Danilo, os meias Jorginho, de Arrascaeta e Paquetá, além dos atacantes Plata e Bruno Henrique, por exemplo, não sairiam para o mercado interno.
Dentre os que ainda não fizeram as 13 partidas, os mais próximos de encontrar um novo clube são Everton Cebolinha e Luiz Araújo. Os pontas, afinal, têm o nome especulado em outros clubes brasileiros, como Grêmio, Inter, Cruzeiro e Atlético-MG. O próprio Fluminense já demonstrou interesse em Cebolinha, aliás.
O atacante Wallace Yan e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas são outros que poderiam ser negociados, a depender das ofertas. O chileno Pulgar, com apenas oito jogos, pode pintar no mercado do exterior. Carrascal, ainda que seja um dos nove que completou 13 partidas, é outro que pode sair para fora do Brasil.
Jogadores que não completaram 13 jogos pelo Flamengo no BR26
Lucas Paquetá – 12
Jorginho – 11
De Arrascaeta e Plata – 10
Ayrton Lucas e Everton Cebolinha – 9
Pulgar e Emerson Royal – 8
Wallace Yan, Vitão e Saúl – 6
Danilo – 4
João Souza e Joshua – 1
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