De olho em reforços, Vasco sonda zagueiro e atacante que atuam no futebol europeu

O Vasco a movimentou os bastidores do mercado da bola ao sondar a situação do zagueiro Yerry Mina, que atualmente defende as cores do Cagliari-ITA. Com o intuito de reforçar o elenco, a diretoria cruz-maltina buscou informações sobre o colombiano de 31 anos, cujo vínculo com a equipe italiana se estende até a metade de 2028.

Apesar do interesse, a cúpula vascaína reconhece a alta complexidade da operação, tendo em vista que o defensor se encontra concentrado com a seleção da Colômbia para a disputa da Copa do Mundo. Além disso, a ausência de um investidor de peso para a SAF do clube surge como um obstáculo financeiro considerável para viabilizar o negócio.

Em paralelo a essa busca por um nome de peso para a defesa, o clube carioca também mirou suas atenções para o setor ofensivo e avaliou o atacante Abraham Marcus, pertencente ao Estrela Amadora-POR.

O nigeriano de 26 anos conta com o aval do executivo de futebol, Admar Lopes, que já conhece o seu estilo de jogo. Contudo, os valores envolvidos demandam cautela. O preço de mercado do ponta atinge a casa dos 2,5 milhões de euros.

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De acordo com as apurações do canal Atenção, Vascaínos!, o monitoramento de ambos os atletas reflete apenas um posicionamento do clube no mercado. Por enquanto, sem que nenhuma proposta oficial.

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