Inglaterra planeja jogo-treino com time da quarta divisão dos EUA

A Inglaterra planeja um jogo-treino na próxima semana, antes da estreia da seleção na Copa do Mundo de 2026. De acordo com o “The Telegraph”, o adversário escolhido para preparar o English Team é uma equipe da quarta divisão dos Estados Unidos.

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Assim, o Miami United, que disputa da National Premier Soccer League, deve ser o rival na reta final da preparação dos ingleses. Inclusive, o jornal aponta que o técnico Thomas Tuchel já teria entrado em contato com o clube da Flórida.

Por ser um jogo-treino, ele não deve seguir as regras de um amistoso normal, com duração de 90 minutos. O intuito é ensaiar jogadas e treinar bola parada contra um adversário “externo”.

“O treino, às vezes, é difícil porque todo mundo (da própria seleção) sabe o que está acontecendo. Então, quando estamos fazendo jogadas ensaiadas ou construção de jogo profunda, ou algo do tipo, todo mundo sabe o que vai acontecer”, afirmou Dan Burn, zagueiro da Inglaterra.

A seleção inglesa está no Grupo L da Copa do Mundo, ao lado de Croácia, Gana e Panamá. A estreia ocorrerá no dia 17 de junho diante dos croatas. Antes, fará dois amistosos: contra Nova Zelândia, neste sábado (6), e Costa Rica, na quarta-feira (10).

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