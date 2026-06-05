Brasil x Estados Unidos (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

A Seleção Brasileira Feminina medirá forças com os Estados Unidos em dois amistosos internacionais. Assim, as partidas integram a preparação das duas equipes para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que o Brasil sediará. Dessa forma, o primeiro confronto acontecerá neste sábado (6), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

O duelo colocará frente a frente duas das principais potências do futebol feminino mundial. Atualmente, os Estados Unidos ocupam a segunda colocação do ranking da FIFA, enquanto a Seleção Brasileira aparece na sexta posição.

Além de servir como preparação para o Mundial, a série de amistosos marcará o reencontro entre brasileiras e norte-americanas. Na final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, os EUA conquistaram a medalha de ouro ao vencer o Brasil por 1 a 0. Entretanto, perderam por 2 a 1 no último amistoso contra as brasileiras no ano seguinte.

Onde assistir

O confronto deste sábado (6) terá a transmissão do canal SporTV (fechado) e da getv.

Como chega o Brasil

A Seleção Brasileira, sob o comando de Arthur Elias, disputará sua sétima partida em 2026. Até aqui, a equipe conquistou quatro vitórias e sofreu duas derrotas em seis compromissos, além de marcar 18 gols e sofrer sete.

Diante disso, a comissão técnica também monitora a situação de Marta. Afinal, a camisa 10 sente um desconforto muscular na parte posterior da coxa e ainda não tem presença garantida nos amistosos.

“Teve um pequeno desconforto na posterior da coxa, ela fez um exame, acusou um pequeno edema, mas como é na mesma região que teve há cinco semanas, a gente tem todo o cuidado, com cautela no primeiro dia”, iniciou o treinador

“Foram feitos testes e espero que esteja à disposição o mais rápido possível, em breve, mas ter cautela, cuidado, para não expor jogadoras. Até porque a Liga Americana segue seus compromissos. Mas claro que vamos ter ela em campo nessa convocação”, completou Arthur Elias.

Como chega os Estados Unidos

As norte-americanas chegam embaladas pelos resultados recentes. Nesse sentido, a equipe comandada por Emma Hayes venceu sete dos oito jogos que disputou na temporada e perdeu apenas uma vez. Além disso, as norte-americanas marcaram 20 gols e sofreram somente dois.

O retrospecto mais recente entre as seleções também favorece as visitantes. Na última decisão oficial entre as equipes, os Estados Unidos derrotaram o Brasil e conquistaram a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Paris. Por fim, em 2025, o Brasil levou a melhor, de virada, por 2 a 1.

BRASIL X ESTADOS UNIDOS

AMISTOSO INTERNACIONAL (FEMININO)

Data e horário: 06/05/2026, 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

BRASIL: Lelê; Isa Haas, Lauren e Thais Ferreira; Kerolin, Ary Borges (Angelina), Duda Sampaio, Dudinha e Aline Gomes; Tainá Maranhão e Ludmila (Amanda Gutierres) Técnico: Arthur Elias

ESTADOS UNIDOS: Claudia Dickey; Emily Fox, Tierna Davidson, Kennedy Wesley (Lilly Reale) e Gisele Thompson; Trinity Rodman, Lindsey Heaps, Claire Hutton e Alyssa Thompson; Sophia Wilson e Rose Lavelle. Técnica: Emma Hayes

Arbitragem: (não divulgada até o fechamento desta matéria)

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