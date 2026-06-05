Bélgica x Tunísia: onde assistir, escalações e arbitragem

Bélgica e Tunísia se enfrentam neste sábado (6), no Stade Roi Baudouin, em Bruxelas, no último compromisso das duas seleções antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. Embalada por uma vitória por 2 a 0 sobre a Croácia fora de casa, a equipe belga busca ganhar ainda mais confiança para o início da competição, enquanto os tunisianos tentam corrigir problemas que têm marcado sua preparação.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
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Como chega a Bélgica
A Bélgica chega para este amistoso embalada por uma sequência positiva e com a confiança em alta antes da Copa do Mundo. Os Red Devils terminaram as Eliminatórias Europeias na liderança de seu grupo, somando cinco vitórias e três empates, com 29 gols marcados e apenas sete sofridos. Nos últimos compromissos, a equipe goleou Liechtenstein por 7 a 0 e venceu a Croácia por 2 a 0 fora de casa, resultados que reforçaram o bom momento da seleção comandada por Rudi Garcia. Agora, o foco é chegar em plenas condições para a estreia no Grupo G do Mundial, contra o Egito.
Para o duelo deste sábado, Garcia deve aproveitar a partida para rodar o elenco e observar algumas opções que começaram no banco diante da Croácia. Romelu Lukaku segue sendo a principal dúvida da equipe após conviver com problemas físicos durante a temporada e pode ser preservado. O zagueiro Zeno Debast está fora por lesão, abrindo espaço para Arthur Theate ou Brandon Mechele na defesa.
Como chega a Tunísia
Por outro lado, a Tunísia chega para seu último teste antes da Copa do Mundo tentando recuperar a confiança. A seleção africana fez uma campanha histórica nas Eliminatórias da CAF, conquistando a vaga com nove vitórias e um empate, além de não sofrer nenhum gol em dez partidas. No entanto, o desempenho caiu nos últimos meses. A equipe foi eliminada nas oitavas de final da Copa Africana de Nações e venceu apenas um dos três amistosos disputados em 2026, incluindo uma derrota por 1 a 0 para a Áustria na última segunda-feira.
Para enfrentar a Bélgica, o técnico Sabri Lamouchi terá praticamente força máxima à disposição. A seleção contará com jogadores importantes como Ellyes Skhiri e Hannibal Mejbri.
BÉLGICA X TUNÍSIA
Amistoso internacional
Data e horário: sábado, 06/06/2026, às 10h (de Brasília).
Local: Stade Roi Baudouin, em Bruxelas.
BÉLGICA: Courtois; Castagne, De Winter, Theate e De Cuyper; Tielemans e Onana; Doku, De Bruyne e Trossard; Lukebakio. Técnico: Rudi Garcia.
TUNÍSIA: Dahmen; Valery, Talbi, Bronn e Abdi; Skhiri, Mejbri e Ben Slimane; Achouri, Chaouat e Tounekti. Técnico: Sabri Lamouchi.
Árbitro: Tasos Sidiropoulos (Grécia).
Auxiliares: Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis (Grécia).
VAR: Angelos Evangelou (Grécia).
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