Auxiliar do Zenit abre as portas para Yuri Alberto, do Corinthians

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, está na mira do Zenit (RUS). O próprio auxiliar técnico do clube russo, William de Oliveira, declarou interesse no jogador, que já atuou no time de São Petersburgo.

“O Yuri? Como jogador é uma posição que todo mundo precisa. A gente conhece bem e teria toda qualidade para voltar e, de repente, seguir com a história dele aqui”, disse Oliveira em entrevista à “Espn”.

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O auxiliar, então, relembrou da ida do atacante para o Zenit após brilhar com a camisa do Internacional. Ele mal tinha chegado ao país europeu quando a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia. Dessa forma, voltou ao Brasil seis meses depois, apesar do sonho de jogar a Champions League.

“Quando começaram os conflitos, ele decidiu voltar ao Brasil, esperar o que ia acontecer. O desejo dele era jogar a Champions. Foi o único jogador que quis voltar ao Brasil. O clube falou com o Corinthians, aí que começaram as negociações com os times do Brasil”, revelou William.

À “TMC”, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, revelou o preço para tirar Yuri Alberto do Parque São Jorge. Atualmente, o Timão detém 45% dos direitos do jogador após realizar troca com Ivan, Robert Renan, Du Queiroz, Gustavo Mantuan e Pedro.

“Não tem, não (chance de vender o Yuri). O Corinthians tem um percentual, um valor estipulado por esse percentual: 20 milhões de euros (cerca de R$ 116 milhões no câmbio atual). Se vier, a gente libera, mas se não quiserem, podem pagar a multa rescisória, também”, disse.

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