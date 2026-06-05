ASSINE JÁ!
Jogada10

Auxiliar do Zenit abre as portas para Yuri Alberto, do Corinthians

Auxiliar do Zenit abre as portas para Yuri Alberto, do Corinthians
Auxiliar do Zenit abre as portas para Yuri Alberto, do Corinthians -

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, está na mira do Zenit (RUS). O próprio auxiliar técnico do clube russo, William de Oliveira, declarou interesse no jogador, que já atuou no time de São Petersburgo.

“O Yuri? Como jogador é uma posição que todo mundo precisa. A gente conhece bem e teria toda qualidade para voltar e, de repente, seguir com a história dele aqui”, disse Oliveira em entrevista à “Espn”.

LEIA MAIS: Depay posta foto de colega da Holanda com camisa do Corinthians

O auxiliar, então, relembrou da ida do atacante para o Zenit após brilhar com a camisa do Internacional. Ele mal tinha chegado ao país europeu quando a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia. Dessa forma, voltou ao Brasil seis meses depois, apesar do sonho de jogar a Champions League.

“Quando começaram os conflitos, ele decidiu voltar ao Brasil, esperar o que ia acontecer. O desejo dele era jogar a Champions. Foi o único jogador que quis voltar ao Brasil. O clube falou com o Corinthians, aí que começaram as negociações com os times do Brasil”, revelou William.

À “TMC”, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, revelou o preço para tirar Yuri Alberto do Parque São Jorge. Atualmente, o Timão detém 45% dos direitos do jogador após realizar troca com Ivan, Robert Renan, Du Queiroz, Gustavo Mantuan e Pedro.

“Não tem, não (chance de vender o Yuri). O Corinthians tem um percentual, um valor estipulado por esse percentual: 20 milhões de euros (cerca de R$ 116 milhões no câmbio atual). Se vier, a gente libera, mas se não quiserem, podem pagar a multa rescisória, também”, disse.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas