Jogadores do Irã recebem visto e estão liberados para jogar a Copa do Mundo

Uma das principais polêmicas acerca da Copa do Mundo de 2026 foi sobre a participação ou não do Irã na competição. Desse modo, por conta de conflitos políticos, a presença dos atletas iranianos no torneio chegou a ser colocada em xeque. Mas após negociações diplomáticas, os jogadores finalmente receberam seus vistos e vão poder disputar os jogos da Copa do Mundo nos Estados Unidos.

Segundo a agência ‘Reuters’, um funcionário da Casa Branca confirmou que a delegação do Irã teve seus vistos concedidos pelo governo americano. Pouco depois do embaixador do Irã no México, Abolfazl Pasandideh, afirmar que os vistos ainda não tinham sido emitidos.

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O conflito entre Estados Unidos e Irã, além de toda questão geopolítica, também respingou nas questões esportivas e na preparação dos iranianos para a Copa do Mundo. Sendo assim, por conta do imbróglio envolvendo os vistos dos jogadores, o Irã teve que realocar sua base de treinamentos no Mundial do Arizona, nos Estados Unidos, para Tijuana, no México.

Secretário de Trump aumenta polêmica

Após a presidente do México afirmar que os Estados Unidos se recusaram a receber a delegação do Irã para a Copa do Mundo, o embaixador do Irã no México, Abolfazl Pasandideh, destacou que, formalmente, os Estados Unidos nunca disseram que não queriam que a seleção permanecesse em seu território. Contudo, o secretário de Trump, Marco Rubio, disse na terça-feira, que os EUA não receberiam “cidadãos iranianos com ligações com a Guarda Revolucionária Islâmica”.

“O que não vamos permitir é que eles infiltrem em sua delegação um grupo de pessoas que sabemos que não têm nada a ver com o esporte e possuem laços com a Guarda Revolucionária ou coisas dessa natureza. Portanto, vamos monitorar isso muito de perto”, disse Rubio a parlamentares dos Estados Unidos.

Sendo assim, o Irã está no Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Nova Zelândia, Bélgica e Egito. A estreia será no dia 15 de junho contra neozelandeses, em Los Angeles. Na segunda rodada, no dia 21 de junho, os iranianos jogam contra a Bélgica. Na última rodada, o Irã duela com o Egito, em Seattle, no dia 27.

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