Auxiliar do Zenit fala de Nino após investida do Palmeiras: “Imprescindível ao nosso time”

A investida do Palmeiras por Nino fez o Zenit se movimentar. O jogador faz parte dos planos do clube russo para a próxima temporada, o que pode brecar uma possível transferência para o Alviverde. Assim, William de Oliveira, auxiliar brasileiro da equipe de São Petersburgo, revelou que a presença do zagueiro no time é “imprescindível”.

“É uma especulação. O Nino é imprescindível ao nosso time, muito importante nos três anos que está com nós. Especulação sempre acontece. Tem muito interesse dos brasileiros nos nossos atletas, mas tem sido uma operação de sucesso (levar brasileiros ao Zenit). O Nino é imprescindível, mas o Zenit tem boa relação com quase todos os times brasileiros, a gente observa o desejo do jogador, mas eu queria muito que ele ficasse. Até agora não tem nada certo ainda, espero encontrar com ele no dia 20 quando a gente retoma as atividades”, disse o auxiliar, ao “Fala a Fonte”, da “ESPN”.

William de Oliveira reforçou ainda que o defensor é importante pelo seu modo de jogo, elogiando o fato de o Zenit ter obtido bons números defensivos no Campeonato Russo.

“A nossa defesa foi a menos vazada da competição, com o Douglas também. Não queremos perder um titular, que é muito inteligente. Da maneira como ele se comporta. Muito importante para nós esse perfil”.

O interesse do Palmeiras em Nino “esfriou” recentemente por conta da postura dos russos, que não informam “se querem vender o jogador”. Aliás, a contratação de Alexander Barboza, ex-Botafogo, também fez o setor ficar mais bem serviço para a sequência da temporada.

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