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Defesa do Fluminense iguala marca negativa do Campeonato Brasileiro de 2024

Defesa do Fluminense iguala marca negativa do Campeonato Brasileiro de 2024
Defesa do Fluminense iguala marca negativa do Campeonato Brasileiro de 2024 -

O Fluminense superou um momento conturbado e alcançou a pausa do calendário em uma fase tranquila. Com a vaga garantida nas oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, além de ocupar a terceira colocação no Campeonato Brasileiro.

Apesar desses resultados positivos, o Cruzeiro vazou a defesa tricolor no empate por 1 a 1 e expôs uma fragilidade crônica no setor.

Diante desse cenário, o resultado ampliou uma sequência que preocupa a comissão técnica. A equipe do técnico Zubeldía chegou ao 11º jogo consecutivo com pelo menos um gol sofrido, o que iguala uma marca negativa de 2024, ano em que o clube lutou contra o rebaixamento.

Para tentar corrigir esses erros, a comissão técnica terá um longo período de treinamentos nas próximas semanas. O Tricolor só volta a campo no dia 27 de julho, contra o Grêmio, pela 20ª rodada do Brasileirão, porque a CBF adiou o confronto diante do RB Bragantino.

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Essa mudança no calendário ocorre porque o Massa Bruta disputará a fase de playoffs da Copa Sul-Americana no mesmo período.

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