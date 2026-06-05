Defesa do Fluminense iguala marca negativa do Campeonato Brasileiro de 2024

O Fluminense superou um momento conturbado e alcançou a pausa do calendário em uma fase tranquila. Com a vaga garantida nas oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, além de ocupar a terceira colocação no Campeonato Brasileiro.

Apesar desses resultados positivos, o Cruzeiro vazou a defesa tricolor no empate por 1 a 1 e expôs uma fragilidade crônica no setor.

Diante desse cenário, o resultado ampliou uma sequência que preocupa a comissão técnica. A equipe do técnico Zubeldía chegou ao 11º jogo consecutivo com pelo menos um gol sofrido, o que iguala uma marca negativa de 2024, ano em que o clube lutou contra o rebaixamento.

Para tentar corrigir esses erros, a comissão técnica terá um longo período de treinamentos nas próximas semanas. O Tricolor só volta a campo no dia 27 de julho, contra o Grêmio, pela 20ª rodada do Brasileirão, porque a CBF adiou o confronto diante do RB Bragantino.

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Essa mudança no calendário ocorre porque o Massa Bruta disputará a fase de playoffs da Copa Sul-Americana no mesmo período.

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