Portugal x Chile: onde assistir, escalações e arbitragem

Portugal e Chile se enfrentam neste sábado (6), às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. O confronto será um dos últimos testes da seleção portuguesa antes da estreia no torneio, enquanto os chilenos aproveitam a Data Fifa para dar sequência ao processo de renovação da equipe.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

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Como chega Portugal

Portugal chega para este amistoso cercado de expectativa e confiança para a disputa da Copa do Mundo. A equipe comandada por Roberto Martínez vem de uma campanha sólida nas Eliminatórias Europeias, terminando na liderança de seu grupo e garantindo a classificação sem maiores dificuldades. Nos compromissos mais recentes, os portugueses mantiveram o bom desempenho, com vitórias consistentes e um ataque liderado por Cristiano Ronaldo, que segue sendo uma das principais referências da seleção. Considerada uma das candidatas ao título, Portugal aproveita os últimos amistosos para ajustar detalhes antes da estreia no Mundial.

Para o duelo deste sábado, Martínez deve utilizar uma formação próxima da considerada ideal, buscando aumentar o entrosamento da equipe. A principal dúvida envolve Cristiano Ronaldo, que pode ter sua minutagem controlada para evitar desgaste físico às vésperas da competição.

Como chega o Chile

O Chile vive um momento de reconstrução após não conseguir vaga para a Copa do Mundo. A seleção atravessou uma campanha abaixo das expectativas nas Eliminatórias Sul-Americanas e iniciou um novo ciclo sob o comando de Nicolás Córdova. Sem a pressão por resultados imediatos, a equipe utiliza os amistosos para ganhar experiência, renovar o elenco e recuperar a competitividade.

Para enfrentar Portugal, a tendência é que Córdova mantenha a estratégia de observação de novos talentos e jogadores que podem assumir protagonismo nos próximos anos. Por fim, nomes como Benjamín Kuscevic e Gonzalo Tapia devem ganhar espaço.

PORTUGAL X CHILE

Amistoso internacional

Data e horário: sábado, 06/06/2026, às 14h45 (de Brasília).

Local: Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras.

PORTUGAL: José Sá; Diogo Dalot, Tomás Araújo, Gonçalo Inácio e João Cancelo; Samú Costa, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Francisco Trincão e Gonçalo Ramos. Técnico: Roberto Martínez.

CHILE: Thomas Gillier; Diego Ulloa, Iván Román, Benjamín Kuscevic e Maximiliano Gutiérrez; Rodrigo Echeverría e Ignacio Saavedra; Alexander Aravena, Lautaro Millán e Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia. Técnico: Nicolás Andrés Córdova.

Árbitro: Luca Zufferli (Itália).

Auxiliares: Giovanni Baccini e Khaled Bahri (Itália).

VAR: Rosario Abisso (Itália).

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