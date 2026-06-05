Arboleda é oferecido ao Santos e agita bastidores do mercado

O nome de Arboleda passou a movimentar os bastidores do Santos para a próxima janela de transferências. O experiente zagueiro equatoriano foi oferecido ao Peixe e entrou na lista de jogadores monitorados pela diretoria, que segue avaliando oportunidades para reforçar o elenco visando à sequência da temporada.

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Neste momento, porém, não existe qualquer negociação formal entre as partes. O Alvinegro Praiano recebeu as informações sobre a situação do defensor e analisa o contexto da possível contratação. Enquanto isso, o departamento de futebol mantém cautela antes de dar qualquer passo mais concreto no mercado, especialmente em operações que envolvem altos custos ou maior grau de dificuldade.

Santos avalia cenário antes de avançar

A movimentação acontece em meio às dúvidas sobre o futuro de Arboleda no São Paulo. Diante desse cenário, representantes do atleta passaram a buscar alternativas no futebol brasileiro e internacional. O Santos aparece entre os clubes consultados, embora a situação ainda esteja em estágio inicial e sem tratativas oficiais em andamento.

Internamente, a experiência do defensor é vista como um ponto positivo. Com longa trajetória no futebol brasileiro e passagens frequentes pela seleção do Equador, o atleta reúne características valorizadas pela diretoria santista. Além disso, sua liderança e capacidade de atuar em alto nível seguem chamando atenção no mercado nacional.

Por outro lado, um eventual avanço esbarra em fatores considerados delicados. A negociação envolveria dois rivais históricos do futebol paulista, algo que costuma dificultar qualquer acordo. Nos bastidores, existe o entendimento de que o Tricolor Paulista não teria interesse em facilitar a saída de um jogador importante para um concorrente direto, o que naturalmente aumentaria a complexidade da operação.

Com a janela de transferências se aproximando, o Santos segue atento às oportunidades disponíveis. Arboleda permanece como um nome observado, mas a diretoria trabalha com cautela e avalia diferentes alternativas para fortalecer o setor defensivo. Nas próximas semanas, o mercado deve trazer novos capítulos sobre o futuro do zagueiro equatoriano.

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