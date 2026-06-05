Bruna Biancardi ficará em mansão de R$ 30 mi durante a Copa

A esposa de Neymar, Bruna Biancardi, já sabe onde ficará durante a Copa do Mundo. A influenciadora de 32 anos ficará com as filhas Mavie e Mel em uma mansão de três andares em Orlando, nos Estados Unidos, uma das sedes do Mundial.

De acordo com o jornal “Extra”, em publicação nesta sexta-feira (5/6), a mulher de Ney pagará aluguel de cerca de R$ 600 mil para ficar na casa, avaliada em R$ 30 milhões. O imóvel fica, aliás, em um condomínio de luxo elevado na cidade da Flórida.

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A mansão tem três andares, com direito a 13 quartos e 15 banheiros. Até 32 pessoas podem compartilhar o local. Biancardi ficará até a final da Copa, no dia 19 de julho. Neymar, bom lembrar, comprou um terreno em Bal Harbour, um dos principais bairros de Miami Beach, mas sua mansão ainda está em obras. Dessa forma, deve ficar pronta apenas em 2027, ainda de acordo com a publicação.

A casa onde Biancardi ficará hospedada também conta com espaço para piscina, área de lazer, com jogos de videogame, totó (pebolim) e até mesmo duas pistas de boliche. Há academia, sala de cinema, sinuca e uma brinquedoteca para as crianças.

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