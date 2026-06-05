PV comanda primeiros amistosos após assumir dedicação exclusiva ao Brasil Sub-20

A Seleção Brasileira Sub-20 volta a campo neste mês para mais dois compromissos preparatórios visando o ciclo que culminará no Sul-Americano e na Copa do Mundo da categoria, ambos em 2027. Sob o comando do técnico Paulo Victor Gomes, o Brasil enfrenta o Chile em dois amistosos em Santiago. O primeiro será neste sábado (06/6) e o segundo na terça-feira (09/6), ambos às 18h (de Brasília). Serão os primeiros jogos do treinador após encerrar oficialmente sua passagem pelo América do México. Assim, ele passa a se dedicar exclusivamente às Seleções Brasileiras Sub-20 e, futuramente, Sub-23.

Aos 37 anos, Paulo Victor inicia uma nova etapa da carreira respaldado por uma trajetória de destaque na formação de atletas. No Palmeiras, conquistou dois títulos da Copinha, além do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil Sub-20. Além disso, ele participou diretamente do desenvolvimento de jogadores como Endrick e Estêvão. Na Seleção Brasileira, integrou a comissão técnica campeã olímpica em Tóquio-2021 ao lado de André Jardine e também comandou a equipe Sub-15 campeã sul-americana em 2019.

Mais recentemente, viveu um período de sucesso no futebol mexicano. Afinal, como auxiliar de André Jardine no América, participou da conquista de seis títulos em três temporadas, incluindo o histórico tricampeonato consecutivo da Liga MX. Em sua despedida, no mês passado, PV recebeu homenagens públicas do clube e dos torcedores. Assim, encerrou um ciclo marcante para assumir integralmente o projeto da CBF nas categorias de base.

PV já estreou e de forma positiva com o Brasil

Em sua estreia à frente da Sub-20, em março, ainda dividindo as tarefas com o clube mexicano, Paulo Victor comandou duas vitórias brasileiras por 2 a 0 sobre o Paraguai. Agora, diante do Chile, o treinador dá sequência à observação e ao desenvolvimento de atletas que poderão abastecer a Seleção principal nos próximos anos.

“Estamos iniciando um trabalho de construção e acompanhamento de uma geração que futuramente pode estar representando o Brasil no mais alto nível. Meu objetivo é que os jogadores que eu treinar na Seleção Sub-20 evoluam e estejam prontos para vestir a camisa da Seleção principal e disputar uma Copa do Mundo. Estive no Maracanã acompanhando o amistoso com o Panamá e isso reforça ainda mais a importância da nossa missão. Preparar esses atletas para chegarem prontos quando a oportunidade aparecer”, afirmou Paulo Victor.

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