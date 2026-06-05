Brasil x Egito: onde assistir, escalações e arbitragem

A estreia do Brasil na Copa do Mundo está cada dia mais próxima. Elenco e torcida não contêm a ansiedade. No entanto, antes, a equipe verde e amarela precisa saber em qual estágio chega para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. A Seleção terá, assim, o último compromisso ao entrar em campo neste sábado (6), no Estádio Huntington Bank Field, em Cleveland (EUA), às 19h (horário de Brasília), contra o Egito.

Onde assistir

Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e GeTV (streaming) acompanham a partida.

Como chega o Brasil

A Seleção Brasileira tem, enfim, o último teste antes da estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos, pelo Grupo C, no dia 13 de junho, em Nova Jersey. Foi um ciclo com diversas tensões, trocas de treinadores e muita contestação. No entanto, com Carlo Ancelotti desde junho de 2026, as coisas se acalmaram.

Inquieto, Carleto mexeu na equipe e testou novas formações. Sendo assim, pode sair do 4-2-4, seu esquema preferido, para o 4-3-3. Neste cenário, Paquetá ganha a vaga de um dos atacantes, pois o italiano já avisou que o volante do Flamengo não é extremo de jeito nenhum. Quem está com moral é Igor Thiago. Novato em março, ele já meteu dois gols pelo Brasil e ganhou rápido a vaga de titular.

A Seleção não conta com o atacante Neymar, em recuperação de uma lesão, e Magalhães, poupado por conta de um cansaço físico. Léo Pereira entra no lugar do jogador do Arsenal e forma a zaga com Marquinhos.

Como chega o Egito

Adversário do Brasil antes da Copa do Mundo, o Egito vem da mesma escola de futebol do primeiro rival da Seleção no Mundial: as equipes do Norte da África. No Mundial, os faraós se encontram com Bélgica, Nova Zelândia e Irã, no Grupo G da competição internacional. Chave, portanto, bem acessível.

Para o amistoso deste fim de semana, o Egito não tem desfalques. Além de Salah, craque mundialmente conhecido, outra grande atração do time é o atacante Marmoush, do Manchester City.

BRASIL x EGITO

Amistoso Internacional

Local: Estádio Huntington Bank Field, em Cleveland (EUA)

Data e hora: 6/6/2026, às 19h (horário de Brasília)

BRASIL: Alisson; Wesley, Léo Pereira, Marquinhos e Douglas; Casemiro e Guimarães; Rayan (Paquetá), Raphinha, Vini e Igor Thiago. Técnico: Carlo Ancelotti.

EGITO: Shobeir; Ibrahim, Fathy e Abdelmonem; Hany, Lasheen, Ateya, Fatouh e Ashour; Salah e Marmoush. Técnico: Hossam Hassan

Árbitro: Daniel Schlager (ALE)

Auxiliares: Sven Washitzki-Günther (ALE) e Rafael Foltyn (ALE)

VAR: Pascoal Müller (ALE)

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