Cacá celebra momento no Vitória e prega concentração para decisão da Copa do Nordeste

O zagueiro Cacá vive a expectativa de disputar a primeira final com a camisa do Vitória. Após o Rubro-Negro conquistar uma importante vantagem no jogo de ida da decisão da Copa do Nordeste, em triunfo sobre o Fortaleza por 2 a 1, no Castelão, o defensor destacou a importância do momento. Entretanto, reforçou a necessidade de manter a concentração para o confronto decisivo diante da torcida no Barradão.

Contratado nesta temporada, o atleta vem ganhando espaço no elenco e participando de uma campanha consistente da equipe na competição regional. Para Cacá, a oportunidade de disputar uma decisão pelo clube representa um momento especial em sua trajetória.

“Disputar minha primeira final com a camisa do Vitória é algo muito especial. Cheguei ao clube com o objetivo de ajudar da melhor forma possível e viver momentos como esse. Sabemos da responsabilidade que existe em vestir essa camisa e representar uma torcida tão apaixonada. Conseguimos uma vantagem importante no primeiro jogo, mas temos os pés no chão. Vamos trabalhar forte durante a semana para fazer mais uma grande partida e buscar esse título diante da nossa torcida”, afirmou.

Cacá valoriza trabalho dentro do Vitória

Além da expectativa pela conquista, o defensor fez questão de valorizar o trabalho realizado por todos os profissionais envolvidos na campanha do Vitória até a decisão. De acordo com o defensor, a presença do clube na final é resultado de um esforço coletivo construído ao longo da temporada.

“Essa campanha é fruto de muito trabalho coletivo. Desde que cheguei, encontrei um grupo comprometido, uma comissão técnica que nos prepara muito bem e profissionais que trabalham diariamente para nos dar as melhores condições. Chegar a uma final não acontece por acaso. É resultado da dedicação de todos no clube. Estamos muito focados para coroar esse esforço com a conquista do título, mas sabendo que ainda temos um grande desafio pela frente”, completou.

Com a decisão se aproximando, o Vitória intensifica a preparação em busca de mais um título regional. A equipe conta com o apoio de sua torcida para tentar transformar a vantagem construída no primeiro duelo em mais uma conquista para a história do clube.

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