Brasília é assegurada como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027

Brasília está garantida como uma das cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. A definição ocorreu após uma reunião entre o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e o ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, realizada nesta sexta-feira (05/6), em Miami, nos Estados Unidos.

O encontro fazia parte da agenda de preparação para o Mundial feminino, mas também serviu para encerrar as discussões envolvendo a utilização da Arena BRB Mané Garrincha durante a competição. O estádio estava sob análise da Fifa devido a pendências relacionadas à disponibilidade dos camarotes, exigência prevista nos acordos para receber partidas do torneio.

Nos últimos meses, o principal ponto de divergência envolvia justamente a cessão dos espaços corporativos. A entidade máxima do futebol exige que os estádios sejam entregues sem ocupações comerciais que possam conflitar com os patrocinadores oficiais da competição.

A administradora da arena alegava que parte dos 126 camarotes possui contratos vigentes e, por isso, não poderia disponibilizar todos os espaços. Em uma das últimas propostas enviadas à Fifa, o estádio ofereceu 25 camarotes e reiterou o interesse em sediar o torneio. Contudo, seria necessário encontrar uma solução que preservasse os compromissos já assumidos com parceiros comerciais.

Durante a reunião em Miami, o Governo Federal apresentou à Fifa a solução para o impasse. Além disso, entregou a documentação que conclui as inspeções técnicas das oito cidades-sede. Com isso, Brasília teve sua participação confirmada no Mundial.

Além da capital federal, o torneio será disputado em Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza e Salvador.

Brasil se prepara para sua terceira Copa do Mundo

A Copa de 2027 marcará a primeira edição do torneio feminino realizada na América do Sul. O Brasil também se tornará o primeiro país do continente a receber a competição e sediará sua terceira Copa do Mundo organizada pela FIFA, após os Mundiais masculinos de 1950 e 2014.

A reunião ainda abordou a implementação da Lei Geral da Copa de 2027, sancionada recentemente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os pontos previstos na legislação estão as diretrizes para organização do torneio e a premiação de R$ 500 mil destinada às atletas que defenderam o Brasil nos torneios femininos de 1988 e 1991, considerados marcos pioneiros da modalidade.

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