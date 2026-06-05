Após cravar últimos três campeões, matemático diz quem vai vencer a Copa do Mundo de 2026

Quem será o grande campeão da Copa do Mundo de 2026? Essa talvez seja a pergunta de um bilhão de dólares e que será respondida dentro do campo no dia 19 de julho. No entanto, existe uma pessoa que pode dar uma prévia de quem vai colocar uma estrela no peito.

O matemático alemão Joachim Klement, que cravou as últimas três campeões de Copa do Mundo, deu seu veredito sobre quem será a grande vencedora da Copa deste ano. Segundo o estudioso, a Holanda será campeã do mundo nos Estados Unidos, México e Canadá.

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Em entrevista ao jornal alemão ‘Der Spiegel’, Klement falou sobre os métodos que costuma usar para fazer as previsões da Copa do Mundo. Segundo o alemão, as variáveis consideradas nos estudos são, por exemplo, o PIB de cada país, uma vez que é um fator condicionamente para a infraestrutura esportiva. Além disso, Klement analisa o tamanho da população, o status de popularidade do futebol naquele país, a posição no ranking da Fifa e um elemento de acaso.

O alemão, inclusive, fez questão de destacar que suas previsões são apenas previsões, e que não deve ser levadas em consideração de forma séria, apesar de ter acertado as três últimas campeãs de Copa.

“É completamente irracional. É como jogar na loteria. Eu sempre digo que se alguém fizer uma aposta baseada na minha previsão de quem será o próximo campeão mundial, essa pessoa está perdida. É como jogar uma moeda para o ar. Você pode prever que a moeda cairá em cara quatro vezes seguidas em vez de coroa, e isso pode muito bem acontecer. Mas isso não garante que acontecerá novamente na próxima vez”, disse Klement.

Segundo o modelo definido por Klement, a Holanda seria a campeã do mundo em 2026, vencendo a Espanha na semifinal e batendo a seleção de Portugal na grande final do dia 19 de julho, no Metlife Stadium.

Brasil seria eliminado pelo Japão

De acordo com a previsão de Klement, a Seleção Brasileira não terá vida longa na Copa do Mundo de 2026. Segundo o economista, o Brasil seria eliminado logo na segunda fase do Mundial para o Japão.

“Sim, uma equipe pode ter uma grande probabilidade de vencer outra, mas surpresas acontecem, e meu modelo econométrico leva esses efeitos em consideração”, disse.

Acerto em 2014, 2018 e 2022

Ainda ao ‘Der Spiegel’, Klement falou sobre a reação de ter acertado as previsões anteriores de campeões de Copa do Mundo. Segundo o matemático, o acerto que mais o chocou foi cravar justamente a Alemanha como campeã em 2014, na Copa do Mundo do Brasil.

“A primeira vez que fiquei horrorizado foi quando a Alemanha se tornou campeã mundial no Brasil, também porque todos os especialistas haviam apontado que nenhuma seleção europeia jamais havia vencido uma Copa do Mundo na América do Sul”, relembrou.

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