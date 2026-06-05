Os Eleitos de Ancelotti: Danilo

Danilo chega à Copa do Mundo de 2026 como um dos jogadores mais experientes da Seleção Brasileira. Aos 34 anos, o defensor do Flamengo reúne características valorizadas por Carlo Ancelotti, que são liderança, versatilidade e histórico vencedor. Afinal, é capaz de atuar como lateral-direito, lateral-esquerdo e zagueiro, ele se transformou em uma peça estratégica dentro do elenco brasileiro.

A convocação para o Mundial representa mais um capítulo de uma trajetória construída em alto nível. Revelado pelo América-MG e projetado nacionalmente no Santos, Danilo conquistou a Libertadores de 2011 antes de iniciar uma longa carreira na Europa. Assim, ao longo de 13 temporadas no continente, vestiu as camisas de Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus, acumulando títulos nos principais campeonatos do mundo.

Em janeiro de 2025, decidiu retornar ao futebol brasileiro para defender o Flamengo. Desde então, tornou-se uma das lideranças do elenco rubro-negro dentro e fora de campo. A experiência acumulada em clubes gigantes da Europa também pesou para que Ancelotti o considerasse uma presença indispensável no grupo da Copa.

Aliás, o treinador italiano já deixou claro publicamente o quanto valoriza o defensor. Antes mesmo da convocação final, Ancelotti garantiu que Danilo estaria no Mundial por conta da sua importância técnica e, principalmente, pelo papel exercido no vestiário.

Agora, o jogador disputa sua terceira Copa do Mundo. Após participar das edições de 2018 e 2022, Danilo busca a oportunidade de conquistar o título que falta em uma carreira repleta de conquistas.

Fala, Danilo

“Representar a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo é o ápice do futebol mundial, e fazer isso pela terceira vez é surreal. Com muita entrega e senso de responsabilidade, vamos juntos em busca do maior sonho de nossas vidas”.

Confira aqui as atuações de Brasil 6×2 Panamá na opinião do J10

Raio-X

Nome: Danilo Luiz da Silva

Idade: 34 anos

Data de nascimento: 15 de julho de 1991

Altura: 1,84m

Peso: 78kg

Na Seleção Brasileira

Convocações: 69

Jogos: 68

Gols: 1

Assistências: 6

Títulos

Superclássico das Américas: 2011 e 2012

Medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres: 2012

Copa América: 2019

Nos clubes

América-MG (2009)

Santos (2010 a 2011)

Porto (2012 a 2015)

Real Madrid (2015 a 2017)

Manchester City (2017 a 2019)

Juventus (2019 a 2025)

Flamengo (desde 2025)

Títulos

Santos

Copa Libertadores: 2011

Campeonato Paulista: 2011

Porto

Campeonato Português: 2011/12, 2012/13 e 2014/15

Taça de Portugal: 2013/14

Supertaça de Portugal: 2012 e 2013

Real Madrid

Liga dos Campeões: 2015/16 e 2016/17

Campeonato Espanhol: 2016/17

Supercopa da Uefa: 2016

Mundial de Clubes: 2016

Manchester City

Campeonato Inglês: 2017/18 e 2018/19

Copa da Inglaterra: 2018/19

Copa da Liga Inglesa: 2017/18 e 2018/19

Supercopa da Inglaterra: 2018

Juventus

Campeonato Italiano: 2019/20

Copa da Itália: 2020/21

Supercopa da Itália: 2020

Flamengo

Copa Libertadores: 2025

Campeonato Brasileiro: 2025

Supercopa do Brasil: 2026

Opinião do Leo*

“O lateral-direito do Flamengo entra naquela cota de veteranos, recorte elevado à décima potência pelo professor Carlo Ancelotti. Para a comissão técnica do comandante italiano, em uma Copa do Mundo, a experiência pode superar a técnica ou a parte física. Neste sentido, sem dúvida, o defensor é uma das referências, como Alisson, Weverton, Casemiro e até mesmo Neymar. Mas ele precisa mostrar o seu valor em campo. Herói na conquista da Libertadores-2025, Danilo, com aquela cabeçada mortal sobre o Palmeiras, em Lima, deve ter ficado no imaginário de Carleto. O jogador também pode atuar na zaga, algo que conta a seu favor, além da possibilidade de decidir o jogo com uma incursão ao ataque. Só que ainda está longe dos outros nomes da posição.”

(*) Leonardo Pereira é o enviado do jogada10 aos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026.

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