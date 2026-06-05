São Paulo acerta bases salariais e fica perto de contratar zagueiro português

O São Paulo evoluiu nas conversas para contratar o zagueiro português Domingos Duarte, de 31 anos, que pertence ao Getafe, da Espanha. O Tricolor acertou as bases salariais com o jogador, mas ainda discute detalhes contratuais.

O contrato do defensor com o clube espanhol se encerra no dia 30 de junho. Assim, ele chegaria sem custos ao clube, que passa por sérios problemas financeiros. A próxima janela de transferências se abre no dia 20 de julho, um dia após o fim da Copa do Mundo. Na última temporada, ele disputou 35 jogos pelo Getafe, marcou um gol e deu uma assistência.

Domingos Duarte tem passagem pela seleção portuguesa e acumula experiência em clubes europeus de expressão. O zagueiro é conhecido pela liderança na defesa, capacidade aérea e domínio tático. Essas características, portanto, atendem a uma demanda clara da comissão técnica do São Paulo, que busca mais robustez na linha defensiva para competir em múltiplas frentes na temporada.

São Paulo passa por problemas na defesa

O sistema defensivo é uma das prioridades do São Paulo na próxima janela de transferências. Afinal, o Tricolor perdeu Dória, que rescindiu o seu contrato, e tem Arboleda afastado pela diretoria. Com isso, o técnico Dorival Júnior conta apenas com Alan Franco, Sabino, Rafael Tolói e o jovem Osorio para a posição.

Além do zagueiro, o São Paulo também avançou para contratação do atacante Victor Sá, do Krasnodar, da Rússia. A diretoria enviou uma proposta oficial ao jogador com contrato válido por três anos e meio, até dezembro de 2029. A oferta apresentada pelo Tricolor inclui um bônus financeiro vinculado à classificação da equipe para a próxima edição da Libertadores. Além disso, o clube aposta no projeto esportivo para convencer o atacante a aceitar o acordo.

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