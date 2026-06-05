Joia da Alemanha corre risco de corte

Convocado apenas aos 18 anos para sua primeira Copa do Mundo, o meia Lennart Karl pode ver o sonho virar pesadelo. Afinal, a joia da Alemanha sofreu uma lesão durante o treino nesta sexta-feira (5/6), sendo encaminhado a um hospital próximo para realizar exames.

A confirmação se deu através do próprio técnico alemão, Julian Nagelsmann, em entrevista após a atividade, em Chicago, nos Estados Unidos. Em tom pessimista, ele lamentou a situação do garoto do Bayern de Munique.

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“Não parece bom. Ele foi para o hospital e fará exames. Temos que esperar pelo diagnóstico e ver se ele pode jogar na Copa do Mundo ou se teremos que convocar um substituto. Mas vamos com calma para lidar com tudo isso”, disse Nagelsmann.

O jovem estreou na temporada 2024/25 pelo Bayern, mas somente agora, em 25/26, que alçou voos maiores. Isso porque ele atuou em 39 partidas neste ano, com direito a nove gols e sete assistências. Dessa forma, participou de 16 tentos, o que dá média de uma participação a cada 0,4 jogos.

Karl inclusive foi titular na última partida da Alemanha, em goleada por 4 a 0 sobre a Finlândia. O camisa 25 deu uma assistência (para o gol de Undav) e saiu aos 28′ da etapa final, com atuação elogiada pela crítica alemã, que o considera potencial titular da equipe para a Copa do Mundo. Por lá, os tetracampeões surgem no Grupo D, ao lado de Curaçao, Costa do Marfim e Equador. A estreia será contra Curaçao, dia 14 de junho, em Houston, (EUA).

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