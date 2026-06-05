Endrick exalta Neymar, elogia Ancelotti e revela ajuda para aprender inglês

O atacante Endrick abriu o jogo sobre sua adaptação ao futebol europeu durante entrevista ao canal americano Men in Blazers. O jogador da Seleção Brasileira falou sobre as referências que carrega do futebol nacional, destacou a relação com Neymar, elogiou o técnico Carlo Ancelotti e ainda contou com bom humor como tem aprendido inglês desde que chegou ao futebol europeu.

Ao comentar os grandes ídolos do futebol brasileiro, Endrick citou nomes históricos como Ronaldo, Rivaldo, Romário e Ronaldinho. No entanto, apontou Neymar como a principal referência entre os jogadores que acompanhou em atividade.

“As (lendas) do passado a gente sabe bastante. Tem o Ronaldo, Rivaldo, Romário, Ronaldinho, mas claramente depois que eu nasci não tenho dúvida que as lendas do futebol que eu pude ver jogando, driblando, claramente o Neymar é um grande jogador. Um jogador que você olha e dá vontade de assistir ele porque é um jogador com o DNA brasileiro”, disse Endrick.

Relação próxima com Ancelotti

Outro tema abordado na entrevista foi a convivência com Carlo Ancelotti. Endrick trabalhou com o treinador no Real Madrid e agora voltou a encontrá-lo na Seleção Brasileira durante a preparação para a Copa do Mundo.

O atacante destacou a capacidade do italiano de lidar com os atletas no dia a dia e afirmou que foi muito bem recebido desde sua chegada ao clube espanhol.

“Grande treinador e um grande paizão de todos os jogadores. Te entende muito bem como pessoa e sabe muito bem o que você deve fazer dentro de campo. A minha relação com ele e todo o estafe dele é maravilhosa. Realmente fiquei surpreso. Quando tive a primeira conversa com ele foi no Real Madrid, e ele pode me acolher muito bem. Não só ele, como todo o estafe. Essa vez (última Data Fifa antes da Copa), também, estive com ele e foi muito bom poder conversar com ele e com os assistentes, e sentir o carinho que eles têm por mim”, completou o atacante.

Endrick tem aulas de inglês com companheiros

Em clima descontraído, Endrick também comentou o desafio de aprender inglês. Segundo ele, os principais “professores” têm sido os companheiros de Real Madrid, Jude Bellingham e Trent Alexander-Arnold.

Apesar da ajuda, o atacante admitiu que os diferentes sotaques dos ingleses tornam a tarefa mais complicada.

“Jude (Bellingham) e Trent (Alexander-Arnold), mas Trent é difícil porque ele é de Liverpool. É difícil entender ele. Eu aprendo com Jude, Trent… Jude é de Birmingham e é difícil entender ele, mas eu tento e agora entendo mais eles, e falo com os dois”,brincou o atacante.

Na sequência, Endrick destacou o apoio recebido da dupla durante os primeiros meses na Espanha.

“É quase impossível, mas eu gosto muito do Jude e do Trent, são caras bons. Eles falavam comigo todos os dias em Madrid. Quando me viam e eu não estava tão bem, me chamavam e falavam comigo. Então agora, quando eu voltar, eu posso falar com os dois”, finalizou,

Após uma temporada de empréstimo no Lyon, o atacante retornará ao Real Madrid para a disputa da próxima temporada europeia. Enquanto isso, segue integrado ao grupo da Seleção Brasileira que se prepara para a Copa do Mundo de 2026.

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